Trump om dramatisk redningsaksjon i Iran: «Hele landet kan bli tatt ut i morgen»

President Donald Trump roser en dramatisk redningsaksjon i Iran der en amerikansk pilot ble hentet ut etter at flyet hans ble skutt ned. Samtidig kommer han med sterke trusler mot Iran og krever navnet på kilden som lekket informasjon om operasjonen.

Lytt til saken – Jeg beordret det amerikanske militær et til å gjøre hva som helst for å få våre modige krigere hjem, sier president Donald Trump under en pressekonferanse mandag kveld. Temaet er den dramatiske redningsaksjonen der USA hentet ut en amerikansk pilot etter at et jagerfly ble skutt ned i Iran . Trump beskriver dette som en historisk hendelse som vil bli husket. Han roser innsatsen til det amerikanske militær et og fremhever at de aldri forlater sine folk.

Han forteller også om at amerikansk militært personell opplevde direkte ildgivning under redningsaksjonen, og beskriver det som en svært farlig operasjon.\Under pressekonferansen kommer også trusler mot Iran frem. Trump antyder at hele landet kan bli «tatt ut» på én natt, men utdyper ikke hva han mener med det. Han nevner også muligheten for å angripe Irans infrastruktur, som broer og kraftverk, og antyder at han ikke er begrenset av folkeretten, men snarere følger sin egen moral. Dette kommer etter at han har blitt spurt om hvordan USA kan angripe Iran uten å begå krigsforbrytelser. Presidenten ramser opp flytyper og antall soldater som deltok i aksjonen, og beskriver detaljert hvordan redningsoperasjonen foregikk, inkludert bruk av helikoptre som ble truffet av kuler. Han bekrefter også rapporter om at USA sprengte sine egne fly som sto igjen på bakken for å hindre at de falt i iranske hender. Trump forklarer at dette var nødvendig for å sikre at soldaten kunne hentes trygt ut, og beskriver vanskelighetene med å operere i sandete terreng.\I tillegg til selve redningsaksjonen, rettet Trump også fokus mot lekkasjen av informasjon om aksjonen til media. Han krever å få navnet på kilden som lekket informasjonen og truer journalister med fengsel dersom de ikke avslører kilden. Piloten ble meldt savnet etter at et amerikansk jagerfly styrtet i Iran fredag. Det var første gang et amerikansk jagerfly har blitt skutt ned over Iran. Piloten, som var savnet i nesten 48 timer, unngikk å bli tatt til fange, før han ble funnet og hentet ut fra fjellene i Iran. Trump roser pilotens mot og fremhever at han var alvorlig skadet under oppholdet. Redningsaksjonen ble nøye planlagt ut fra pilotens posisjon ved hjelp av en nødpeiler og en sikker kommunikasjonsenhet





Trump Iran Redningsaksjon Pilot Jagerfly Militær Pressekonferanse Trusler Lekkasje

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Trump vil ikke si hva USA gjør hvis savnet pilot i Iran blir skadetAmerikansk flyger er savnet etter å ha blitt skutt ned.

Les mer »

Trump vil ikke si hva USA gjør hvis savnet pilot i Iran blir skadetAmerikansk flyger er savnet etter å ha blitt skutt ned.

Les mer »

President Donald Trump bekrefter at savnet flyver er hentet ut fra IranDet andre besetningsmedlemmet fra F-15-flyet som ble skutt ned over Iran, er hentet ut etter en «kraftig skuddveksling», bekrefter president Donald Trump.

Les mer »

President Donald Trump bekrefter at savnet besetningsmedlem er hentet ut fra IranI en svært risikabel operasjon klarte amerikanske spesialsoldater å hente ut den savnede amerikanske flyveren langt inne på iransk territorium, ifølge USAs president.

Les mer »

Trump sier hele Iran kan bli slått ut «på en natt, kanskje tirsdag»Mandag kveld møter Donald Trump pressen med siste nytt om situasjonen i Iran.

Les mer »

Trump sier hele Iran kan bli slått ut «på en natt»USAs president Donald Trump sier om Iran at hele landet kan bli slått ut på «én natt». Samtidig lover han kraftige angrep på få timer etter fristen utløper.

Les mer »