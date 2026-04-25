Trump åpner for statlig oppkjøp av Spirit Airlines

Donald Trump har åpnet for muligheten for at USA kan gå utover en ren redningspakke for det kriserammede flyselskapet Spirit Airlines , og i stedet vurdere å kjøpe hele selskapet.

Uttalelsen kom torsdag, og signaliserer en potensiell dramatisk endring i USAs tilnærming til å håndtere Spirits økonomiske vanskeligheter. Trump uttalte til journalister at de vurderer å enten hjelpe selskapet med å overleve, eller rett og slett kjøpe det. Han antydet at et fullstendig oppkjøp er det mest sannsynlige utfallet, og nevnte en potensiell prislapp på opptil 500 millioner dollar, som tilsvarer omtrent 4,6 milliarder norske kroner.

Denne utviklingen kommer i kjølvannet av at Spirit Airlines for andre gang på under ett år har søkt beskyttelse under Chapter 11 i den amerikanske konkursloven. Selskapet sliter med en gjeld på nesten 3 milliarder dollar, og enhver avtale med myndighetene vil kreve godkjenning fra kreditorene. Ifølge rapporter fra amerikanske medier kan staten tilby lån til Spirit Airlines i bytte mot tegningsretter som vil gi en betydelig eierandel i selskapet.

Dette betyr at USA potensielt kan bli majoritetseier i et av landets største lavprisselskaper. Under en høring i konkursdomstolen i New York ble det fremlagt informasjon om at Spirit var på vei ut av konkursbeskyttelsen før en uventet økning i drivstoffprisene, som ble forårsaket av den pågående konflikten i Midtøsten, snudde den positive utviklingen.

Advokater som representerer Spirit Airlines understreket at selskapet er i «svært avanserte diskusjoner» med myndighetene om en «finansieringspakke» som vil sikre en tilstrekkelig kapitalisert og konkurransedyktig aktør i luftfartsmarkedet. Det ble også avslørt at Spirits långivere ble holdt utenfor forhandlingene med amerikanske myndigheter frem til onsdag denne uken, da de endelig mottok et utkast til finansieringsforslaget. Denne mangelen på involvering har skapt bekymring blant långiverne, som nå må vurdere om de skal godkjenne avtalen.

Analytikere advarer om at statlig støtte til Spirit Airlines kan ha negative konsekvenser for andre flyselskaper, spesielt Frontier og JetBlue. En statlig redning kan føre til vedvarende prispress i markedet, noe som vil gjøre det vanskeligere for konkurrentene å øke billettprisene for å dekke økte kostnader. Dette kan igjen føre til redusert lønnsomhet og potensielt ytterligere konsolidering i luftfartsindustrien.

Barclays-analytikere har også påpekt den «moralske risikoen» ved å bruke offentlige midler til å redde et presset lavprisselskap, og stiller spørsmål ved om det er rettferdig å bruke skattebetalernes penger til å støtte et selskap som har slitt med økonomiske utfordringer i lang tid. Spirit Airlines, som ble grunnlagt på 1980-tallet, har møtt en rekke utfordringer de siste årene, inkludert økte kostnader, mangel på piloter og økt konkurranse etter pandemien.

Selskapets evne til å tilpasse seg disse endringene har vært begrenset, og det har ført til den nåværende krisen. Et eventuelt oppkjøp av Spirit Airlines av den amerikanske staten vil representere en betydelig inngripen i luftfartsmarkedet og vil sannsynligvis utløse en bred debatt om statlig støtte til private selskaper





Finansavisen / 🏆 26. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spirit Airlines Donald Trump Oppkjøp Konkurs Luftfart

United States Latest News, United States Headlines

