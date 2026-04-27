Trump reagerer etter attentatforsøk – manifestet tegner et komplekst bilde

Etter det forsøkte attentatet under korrespondentmiddagen i Washington D.C., holdt Donald Trump en pressekonferanse og kommenterte gjerningsmannens manifest. Manifestet viser et annet bilde enn det Trump presenterte, og sosiale medier florerer av spekulasjoner og konspirasjonsteorier.

President Donald Trump fortsatte å bære smokingen da han holdt en pressekonferanse etter det forsøkte attentatet under korrespondentmiddagen i Washington D.C. lørdag kveld. I stedet for å umiddelbart fokusere på sikkerhet og etterforskning, uttrykte Trump først et ønske om å fortsette middagen og la vekt på temaer som forsoning og kjærlighet, en tone som avvek fra hans vanlige retorikk.

Senere, i et intervju med Fox News, refererte Trump til gjerningsmannens manifest og identifiserte Cole Tomas Allen, den 31 år gamle mannen som er anklaget for forsøket. Trump hevdet at manifestet avslørte et hat mot kristne, og sa: «Når du leser manifestet hans, hater han kristne. Det er i hvert fall én ting som er sikkert. » Imidlertid gir en grundig gjennomgang av Allens publiserte manifest, først offentliggjort av New York Post, et mer nyansert bilde.

Allen uttrykker takknemlighet for kirken og forsøker å forene sin handling med kristne prinsipper, og refererer til Jesu lære om å vende det andre kinnet til. Han beskriver en dyp bekymring for lidelse og urettferdighet i verden, og nevner spesifikt sult, voldtekt, angrep, henrettelser, misbruk og internering. Manifestet unngår å nevne Trump ved navn, men refererer til en «pedofil, voldtektsmann og forræder», og identifiserer målene sine som ledende figurer i administrasjonen, med et bemerkelsesverdig unntak: den kontroversielle FBI-sjefen Kash Patel.

Da 60 Minutes-programleder Norah O'Donnell leste opp utdrag fra manifestet, reagerte Trump umiddelbart med et angrep på programlederen selv, og anklaget henne for å være partisk i sin rapportering. Trump advarte også mot det han beskrev som «hatprat» fra demokratene. Gjerningsmannens ideologiske ståsted ser ut til å lene seg mot venstresiden, med referanser til sosiale ulikheter, muligens Epstein-saken, og hendelser til sjøs, antagelig i venezuelanske farvann.

Allen refererer til seg selv som Cole «coldForce» «Friendly Federal Assassin» Allen, en selvbeskrivelse som antyder en ironisk distanse til sine handlinger.

«coldForce» er et alias han tidligere har brukt på sosiale medier. Manifestet er preget av en blanding av beklagelser, takksigelser og en overraskende grad av selvironi. Allen uttrykker forventninger om å bli behandlet på sykehus etter hendelsen. I kjølvannet av attentatforsøket har sosiale medier blitt oversvømmet med spekulasjoner og konspirasjonsteorier.

Trumps pressesekretær, Karoline Leavitt, publiserte en video før middagen der hun antydet at «noen skudd vil bli avfyrt», en uttalelse som raskt ble viral. Det er viktig å merke seg at Leavitt refererte til Trumps planlagte tale, som aldri ble holdt, og ikke til en faktisk skyteepisode. Likevel er mange overbevist om at hendelsen er iscenesatt, og peker på Trumps raske forsøk på å bruke angrepet til å fremme sin omstridte oppussing av Det hvite hus.

Historisk sett har attentatforsøk mot Trump ofte hatt den motsatte effekten av det som var tilsiktet, og gitt ham økt støtte og sympati. Å ty til vold for å fjerne politiske motstandere kan skape martyrer. Imidlertid er situasjonen nå annerledes. Trump sliter med å opprettholde sin popularitet, og det er for tidlig å si hvilken effekt angrepet vil ha på hans politiske fremtid.

Det er også verdt å merke seg at selv MAGA-velgere har begynt å tvile på ham. Flere tidligere støttespillere har nylig uttrykt bekymring over hva som skjules rundt tidligere attentatforsøk. Disse spekulasjonene dominerer nå sosiale medier, og er et resultat av Trumps egen dyrking av konspirasjonsteorier over tid.

Selv om vold aldri kan forsvares, er det mulig at et attentat ikke lenger vil gi Trump den samme støtten som det en gang gjorde, i en tid der sannheten er stadig mer omstridt





Donald Trump Attentatforsøk Korrespondentmiddag Manifest Cole Tomas Allen Konspirasjonsteorier Politikk USA

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump deltar på White House Correspondents' Dinner etter årelang boikottDonald Trump vil for første gang på flere år delta på den tradisjonsrike middagen til White House Correspondents' Association. Arrangementet, som feirer pressefriheten, holdes lørdag kveld i Washington D.C. Deltakelsen kommer etter en langvarig boikott fra Trumps side, og skjer samtidig som et opprop fra pensjonerte journalister protesterer mot hans forhold til pressen.

Read more »

Bevæpnet mann pågrepet etter skyting under korrespondentmiddag i WashingtonPresident Trump og andre ble evakuert etter skyting på Washington Hilton. Den mistenkte er pågrepet og siktet. Middagen skal holdes på nytt.

Read more »

Uttaler seg: - SjokkerendeDonald Trump holdt pressekonferanse etter at skudd ble avfyrt under korrespondentmiddagen i Washington D.C.

Read more »

Voldsom kritikk etter Trump-attentat:Flere journalister og redaktører reagerer på sikkerheten rundt Donald Trump etter nattens skyting.

Read more »

Oljeprisene svinger – Trump avlyser samtaler etter iransk avvisningOljeprisene opplever kraftige svingninger på bakgrunn av økt geopolitisk spenning mellom USA og Iran. Trump avlyste planlagte samtaler etter at Iran avviste et møte og Irans utenriksminister reiste videre til Oman.

Read more »

Cole Tomas Allen pågrepet etter skyting under korrespondentmiddag i Washington31-åringen Cole Tomas Allen ble pågrepet etter å ha skutt mot en Secret Service-agent under korrespondentmiddagen i Washington. Han var bevæpnet med hagle, håndvåpen og kniv, og hadde et manifest som viste planer om å angripe tjenestemenn i Trump-administrasjonen. Allen beskrev seg selv som en 'friendly federal assassin' og står nå overfor tiltalepunkter for bruk av skytevåpen og angrep på en føderal tjenesteperson.

Read more »