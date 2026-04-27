Trump reagerer sterkt på manifestet til mistenkt gjerningsmann: «Jeg er ikke en pedofil»

I et kontroversielt intervju med 60 Minutes reagerte Donald Trump sterkt på innholdet i manifestet til den mistenkte gjerningsmannen Cole Allen. Trump avfærdet beskyldningene om pedofili og voldtekt og kritiserte intervjueren for å lese opp manifestet. Han roste også Secret Service for deres profesjonalisme under angrepet.

I et kontroversielt intervju med 60 Minutes ble manifestet til den mistenkte gjerningsmannen i et nylig angrep, Cole Allen , omtalt. Donald Trump , som var gjest i programmet, reagerte sterkt på innholdet i manifestet, der Allen blant annet skrev: «Jeg er ikke lenger villig til å la en pedofil voldtektsmann og forræder dekke hendene mine med hans forbrytelser».

Trump avfærdet beskyldningene med sterke ord og insisterte på at han ikke var involvert i noen av de påståtte forbrytelsene.

«Jeg er ikke en voldtektsmann. Jeg har ikke voldtatt noen. Jeg er ikke en pedofil. Leser du den dritten fra en syk person?

Jeg har blitt koblet til alt mulig – ting som ikke har noe med meg å gjøre. Jeg ble fullstendig renvasket», sa Trump under intervjuet. Han kritiserte også intervjueren for å lese opp manifestet, noe han mente var upassende.

«Du burde skamme deg over å lese det opp. Jeg er ikke noen av de tingene. Unnskyld meg. Du burde ikke lese det på 60 Minutes.

Du er en skam», sa Trump. Intervjuet ble også prent av diskusjoner om sikkerheten rundt presidenten, et tema som har vært omtalt i manifestet til den mistenkte gjerningsmannen. Allen kritiserte Secret Service i manifestet og skrev: «Dette nivået av inkompetanse er faktisk sinnssykt og jeg håper det blir fikset innen dette landet får kompetente ledere igjen». Trump forsvarede sikkerhetsapparatet og sa at de gjorde en god jobb.

«Han var ganske inkompetent også, for han ble tatt. Og han ble tatt ganske lett. Så jeg vil si at han var ganske inkompetent. De gutta gjorde en god jobb i går kveld.

De gjorde en veldig god jobb», sa Trump. Han roste også deres profesjonalisme og hastighet under angrepet.

«Når du ser det på opptak, er det nesten som en blur. De var så profesjonelle. De siktet med våpnene og tok ham ned umiddelbart», sa Trump. I tillegg til sikkerhetsdebatten ble det også diskutert om den mistenkte gjerningsmannen burde få en plass i NFL på grunn av sin fysiske form.

Trump mente at Allen var rask og at han burde få en sjans.

«Jeg tror NFL burde signere ham. Han var rask. Når du ser det på opptak, er det nesten som en blur», sa Trump. Intervjuet ble avsluttet med en diskusjon om hvordan mediene håndterer slike saker og hvordan de kan påvirke offentlig opinion.

Trump kritiserte mediene for å spre misinformasjon og sa at de burde være mer ansvarlige.

«Dette er ikke bare et problem for meg, men for hele landet. Vi må ha en mer ansvarlig presse», sa Trump





