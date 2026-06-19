Trump retter blikket mot Nord-Korea etter Iran-avtale

Etter at USA og Iran ble enige om en ny avtale, signaliserer president Donald Trump at tiden er inne for å fokusere på Nord-Korea. Det kom frem etter et møte med Sør-Koreas president Lee Jae Myung under G7-toppmøtet i Frankrike.

Nå som avtalen med Iran er inngått, retter USAs president Donald Trump oppmerksomheten mot Nord-Korea . Det bekreftet Sør-Korea s president Lee Jae Myung etter et møte med Trump under G7-toppmøtet i Evian-les-Bains i Frankrike.

Trump sa at tiden er inne for å ta tak i Nord-Korea-spørsmålet, ifølge Lee. Møtet fant sted like etter at Trump kunngjorde at USA og Iran var blitt enige om en ny atomavtale, noe som har skapt bølger i internasjonal politikk. Lee uttalte at han under samtalen påpekte at sanksjonene mot Nord-Korea har mistet sin effekt, særlig på grunn av det økende militære samarbeidet mellom Nord-Korea og Russland i Ukraina-krigen.

Dette samarbeidet har gjort det lettere for Nord-Korea å omgå sanksjonene og fortsette utviklingen av sine atomvåpen og missilprogrammer. Lee Jae Myung understreket at det er på tide med en ny strategi for å håndtere Nord-Korea, og at sanksjonene alene ikke er tilstrekkelige. Han fremhevet at dialogen må gjenopptas, og at det er nødvendig med en mer helhetlig tilnærming som inkluderer både press og insentiver.

Trump skal ha lyttet til Lees synspunkter og vist interesse for å finne en diplomatisk løsning. Møtet mellom de to lederne fant sted i en tid hvor forholdet mellom USA og Nord-Korea har vært frosset i flere år. Toppmøtet i Singapore i 2018 mellom Trump og Kim Jong-un førte til en kortvarig optimisme, men samtalene strandet etter at partene ikke klarte å bli enige om omfanget av nordkoreansk nedrustning.

Lørdag, bare timer etter at Trump offentliggjorde Iran-avtalen, postet han et bilde på sosiale medier av seg selv sammen med Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Bildet var tatt under deres historiske møte i Singapore i 2018. Innlegget inneholdt ingen tekst, men ble raskt tolket som et signal om at Trump ønsker å gjenoppta dialogen med Nord-Korea. Spekulasjonene er mange: Vil Trump invitere Kim til et nytt toppmøte?

Eller er bildet bare en påminnelse om hans tidligere diplomatiske suksesser? Eksperter påpeker at situasjonen på den koreanske halvøya er langt mer komplisert nå enn i 2018, spesielt på grunn av Nord-Koreas tettere bånd til Russland og Kina, samt landets fortsatte opprustning. Trump har tidligere uttrykt stolthet over forholdet til Kim, men har også advart om at han vil bruke makt om nødvendig. Analytikere ser på Trumps nye fokus som et forsøk på å bygge videre på sin utenrikspolitiske arv.

Iran-avtalen har gitt ham en diplomatisk seier, og nå kan Nord-Korea bli neste mål. Samtidig står han overfor utfordringer både hjemme og ute. Sør-Korea har lenge etterlyst en mer aktiv rolle fra USA i å få Nord-Korea til forhandlingsbordet. Lee Jae Myung har selv foreslått en gradvis avtale hvor Nord-Korea får lettelser i sanksjoner mot å stanse opprustning.

Om Trump vil følge opp dette initiativet, gjenstår å se. Det internasjonale samfunnet følger spent med på hva som vil skje videre, og om det kommer en ny innbydelse til dialog fra Det hvite hus. Uansett har Trumps bilde på sosiale medier skapt fornyet interesse for Nord-Korea-spørsmålet, og mange håper at det kan føre til en reell fremgang i arbeidet for fred og nedrustning på den koreanske halvøya





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nord-Korea Donald Trump Iran-Avtalen Sør-Korea G7

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump om Iran-avtale: – La oljen flyteBåde USAs president og Irans viseutenriksminister opplyser at de to landene er enige om en avtale. Den undertegnes i Sveits fredag.

Read more »

Trump om Iran-avtale: – La oljen flyteBåde USAs president og Irans viseutenriksminister opplyser at de to landene er enige om en avtale. Den undertegnes i Sveits fredag.

Read more »

Trump om Iran-avtale: – La oljen flyteBåde USAs president og Irans viseutenriksminister opplyser at de to landene er enige om en avtale. Den undertegnes i Sveits fredag.

Read more »