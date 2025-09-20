Trump river fra hverandre det amerikanske demokratiet

Analysen undersøker Donald Trumps handlinger som president, med fokus på hans angrep på demokratiske institusjoner, undergraving av fri presse og skade på USAs internasjonale posisjon. Artikkelen tar for seg søksmål mot medier, svekkelse av rettsstatens prinsipper, og Trumps forsøk på å endre USAs utenrikspolitikk. Det diskuteres hvordan Trumps handlinger har bidratt til økt polarisering og splittelse i det amerikanske samfunnet.

Lytt til saken. Avgrunnen mellom tilhengere og motstandere av Trump blir dypere for hver dag. Tilhengere på begge sider mener at den andre parten forsøker å ødelegge landet deres. Hos begge parter har mange lenge sett det som en kamp om selve USA s eksistens. I et slikt klima kan alt skje. Trump er i ferd med å rive fra hverandre det amerikanske demokratiet. Han demonterer institusjoner, og sparker dem han ikke liker.

Han krever full lojalitet, også fra dem som skal ha en uavhengig rolle, som sentralbanken. Han forsøker å tvinge store medieinstitusjoner på plass ved å true dem med søksmål. Nå sist New York Times, som han har saksøkt for 15 milliarder dollar. For æreskrenkelser. Fire av avisens reportere er også omfattet av søksmålet. I første omgang er det avvist av dommeren - i harde ordelag. Trump har fått en frist for å levere inn en ny versjon. Et av punktene i søksmålet er at New York Times på lederplass anbefalte sine lesere å stemme på Kamala Harris, noe som beskrives som “en forskrudd anbefaling” i Trumps anklage mot avisen. Tidligere har store TV-selskaper som CBS og ABC inngått forlik med Trump for flere millioner dollar. For CBS sin del handlet forliket om at magasinet “60 Minutes” under valgkampen hadde redigert et intervju med Kamala Harris på en måte Trump ikke likte. Denne uken ble det også kjent at ABC tar av talkshow-verten Jimmy Kimmel, etter hans kommentarer om den mistenkte i drapet på Charlie Kirk. Trump selv gratulerte ABC for avgjørelsen. Det sier sitt. At flere medieinstitusjoner gir etter, i stedet for å stå opp mot Trump, er oppsiktsvekkende og deprimerende. Det verste med disse søksmålene er at de kan føre til selvsensur i mediene, og bidra til å dempe journalistikk som undersøker hvordan makten ter seg i USA. Hvordan presidenten og hans folk forvalter den makten de er gitt - og den makten de har tiltatt seg. Trolig langt mer makt enn de har rett til. Trump har systematisk gått løs på de ulike maktsentrene i det amerikanske samfunnet. Han gjør alt han kan for å undergrave den frie pressen. Han har overkjørt Kongressen, endret bevilgninger den har vedtatt, og lagt ned institusjoner den har opprettet. Mange lavere domstoler har i en mengde saker tatt avgjørelser som strider mot Trump-administrasjonens politikk. Men den øverste domstolen, Høyesterett, har så langt i beste fall vaklet i møte med Trump. Flere av dommerne her ble utnevnt av Trump i hans forrige periode. Det gjenstår å se om de står opp for rettsstaten, eller om de svikter den oppgaven de er satt til. Trump har også overprøvd delstatenes og lokalsamfunnenes selvråderett. Han har sendt soldater, eller truet med å gjøre det, til flere storbyer, som Chicago, Los Angeles, Memphis og Washington, D.C. Det er uhørt. Samtidig som han bygger ned amerikanske institusjoner, hjelper han også autoritære stormakter med å undergrave USAs makt i verden. USAs rolle som leder for den frie verden. Han ilegger USAs nærmeste venner straffetoll, prøver å rappe Grønland fra Danmark, truer med å gjøre nabolandet Canada, USAs kanskje aller nærmeste venn, til USAs 51.delstat. Venner blir fiender, fiender blir venner. Hvis det er mulig å finne en fellesnevner i alt dette, så er det at han gir fullstendig blaffen i det som har vært ansett som USAs strategiske interesser i verdenssamfunnet. Da han la ned USAs bistandsorganisasjon USAID, mistet USA både tillit og troverdighet i store deler av verden, der amerikansk bistand hadde reddet millioner av liv, og som samtidig hadde vist verden at USA brydde seg om andre enn seg selv. Trump har lagt ned en rekke av de organisasjonene og institusjonene som har vært viktige amerikanske bidrag i kampen mot undertrykking og diktatur, og han har trukket USA ut av store internasjonale avtaler, som for eksempel Paris-avtalen om klima. Alt dette skader USAs posisjon i verdenssamfunnet. Trump har kuttet i det meste av det vi omtaler som “Soft power” - myk makt. Men det skader også oss andre, nettopp fordi det bare har vært supermakten USA som har hatt kraft til å forvalte en slik rolle. Trump utfordrer konstant de etablerte normene for amerikansk utenrikspolitikk og innenrikspolitikk, og hans handlinger skaper splittelse og usikkerhet både nasjonalt og internasjonalt. Dette omfatter alt fra handelskriger til angrep på demokratiske institusjoner, og hans handlinger har langsiktige konsekvenser for USAs innflytelse og posisjon i verden. Hans handlinger reiser alvorlige spørsmål om fremtiden for det amerikanske demokratiet og dets rolle som en global leder. President Trumps handlinger har skapt en dyp polarisering i det amerikanske samfunnet. De konstante angrepene på mediene, rettsvesenet og andre institusjoner har undergravd tilliten til etablerte sannheter og autoriteter. Dette har ført til en atmosfære av mistillit og splittelse, hvor ulike grupper har vanskeligheter med å kommunisere og samarbeide. Konsekvensene av denne polariseringen er omfattende, og det er avgjørende å forstå hvordan Trumps handlinger bidrar til å forverre denne splittelsen og skape et miljø preget av konflikt og usikkerhet. Videre er det viktig å understreke de negative effektene av Trumps politikk på internasjonale forhold. Ved å angripe allianser, trekke seg fra avtaler og fremme en “America First”-tilnærming, har Trump svekket USAs posisjon som en global leder. Dette har ført til redusert samarbeid på områder som klimaendringer, internasjonal handel og menneskerettigheter. Hans handlinger har ikke bare skadet USAs image, men har også skapt et vakuum som autoritære regimer har utnyttet. Konsekvensene av denne utviklingen er langvarige og kan endre den globale maktbalansen betydelig. Å vurdere Trumps presidentskap krever derfor en grundig analyse av hvordan hans handlinger har påvirket både det amerikanske samfunnet og dets rolle i verden





vgsporten / 🏆 18. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Donald Trump USA Demokrati Pressefrihet Polarisering

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Trump sier det er inngått en avtale om kjøp av TiktokDet er inngått en avtale om kjøp av videoappen Tiktok, sier USAs president Donald Trump.

Les mer »

Trump sier det er inngått en avtale om kjøp av TiktokDet er inngått en avtale om kjøp av videoappen Tiktok, sier USAs president Donald Trump.

Les mer »

Trump sier det er inngått en avtale om kjøp av TiktokDet er inngått en avtale om kjøp av videoappen Tiktok, sier USAs president Donald Trump.

Les mer »

Trump sier det er inngått en avtale om kjøp av TiktokDet er inngått en avtale om kjøp av videoappen Tiktok, sier USAs president Donald Trump.

Les mer »

Trump sier det er inngått en avtale om kjøp av TiktokDet er inngått en avtale om kjøp av videoappen Tiktok, sier USAs president Donald Trump.

Les mer »

Trump sier det er inngått en avtale om kjøp av TiktokDet er inngått en avtale om kjøp av videoappen Tiktok, sier USAs president Donald Trump.

Les mer »