Trump's dream of building world's tallest triumphal arch in Washington gets a step closer to reality

The revised design of the monumental structure, designed to resemble the Arc de Triomphe in Paris, was approved by the Commission of Fine Arts (CFA), an advisory group for the Department of the Interior. The modifications include removing an eight-foot base and four gilded lions from the sides of the arch, which were deemed 'not native to the USA' by the committee. The height will decrease from 280 feet to just over 270 feet.

Donald Trumps drøm om å bygge verdens høyeste triumfbue i Washington er et skritt nærmere virkelighet. Torsdag godkjente det føderale designrådet Commission of Fine Arts (CFA) en revidert utgave av monumentet, melder CNN.

Buen blir litt mindre pompøs enn først planlagt. Selve buen er fortsatt 250 fot høy, men en åtte fot høy sokkel er fjernet. Det samme er fire gullfargede løver som skulle pryde sidene. Begrunnelsen fra CFA: Løver er «ikke hjemmehørende i USA».

Den totale høyden går dermed ned fra 280 fot til litt over 270 fot. Granitt erstatter også Trumps favorittmateriale, marmor, på utsiden, av hensyn til styrke og holdbarhet. Godkjenningen kom til tross for massiv motstand. Av 600 nye offentlige kommentarer var 99,5 prosent negative, ifølge CNN.

En kilde med kjennskap til prosessen sier den ble "pushet gjennom i en hastighet uten sidestykke, kun sammenlignet med Det hvite hus’ ballsal". Trump selv jublet over avgjørelsen og kalte buen "vakker" overfor journalister





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Triumphal Arch Paris Lincoln Memorial Arlington-Park Church Vietnam Veterans Traffic

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

In the Shadow of World Leaders: Vanessa Harper, Trump's Personal AssistantA 35-year-old woman, Vanessa Harper, has been consistently seen with the President of the United States, Donald Trump. Despite not always being present near other world leaders and corporate leaders, Vanessa Harper is always close to him. She is considered to be very loyal, and her presence is crucial for Trump, according to Civita's advisor and USA expert Eirik Løkke. Vanessa Harper plays a significant role in disseminating information President Trump receives online and also subsides his own media channel - Truth Social.

Read more »

President Trump`s Dream Ballroom at White House Raises EyebrowsThe proposed ballsal in the White House, which was supposed to cost nothing to American taxpayers, has faced opposition from both parties. The Republican senators in the Senate opposed the plan, and the Democratic leader in the Senate, Chuck Schumer, was strongly against it. The project has also raised concerns about the cost and the need for taxpayer funds.

Read more »

– Juridisk fond er skoleeksempel på politisk maktmisbruk i WashingtonWall Street Journal: – Juridisk fond er skoleeksempel på politisk maktmisbruk i Washington

Read more »

Slår full alarm: - Fy faenFluesjokk under middag med Donald Trump (79) har satt igang tankekverna. Nå frykter UFC-president Dana White (56) problemer for gigantarrangementet i Washington.

Read more »