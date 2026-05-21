Trump's NATO concerns spark fears of reduced US role in alliance

Under a press conference with German Chancellor Friedrich Merz at the White House, President Trump made a surprising statement. The reporter, Danny Son To from Dagbladet TV, reported that it is not known how quickly the Pentagon plans to move more responsibility to Europe. According to Reuters, the Pentagon plans to announce the plan for its future military cooperation with Europe at a meeting in Brussels on Friday. Several European leaders are now concerned that the US may gradually reduce its role in NATO and as Europe's main security guarantor. Polish Prime Minister Donald Tusk warned earlier this month that 'the greatest threat to the transatlantic community is not external enemies, but the ongoing dissolution of our alliance.' In the context of Trump's NATO threats, the EU's defense commissioner said that the EU should establish a new defense union that includes European member states and Norway, Britain, and Ukraine. - In my opinion, the treaty is not sufficient for our defense. Therefore, I urge the establishment of a new and genuine European defense union, he said.

Under en pressekonferanse med Tysklands forbundskansler Friedrich Merz i Det hvite hus, kom Trump med en oppsiktsvekkende uttalelse. Reporter: Danny Son To / Dagbladet TV Det er ikke kjent hvor raskt Pentagon planlegger å flytte mer av ansvaret over på Europa.

Ifølge Reuters planlegger Pentagon å annonsere planen for sitt framtidige militære samarbeid med Europa på et møte i Brussel på fredag. Flere europeiske ledere er nå bekymret for at USA gradvis kan redusere sin rolle i Nato og som Europas viktigste sikkerhetsgarantist. Polens statsminister Donald Tusk advarte tidligere denne måneden om at 'den største trusselen mot det transatlantiske fellesskapet er ikke ytre fiender, men den pågående oppløsningen av alliansen vår'.

I lys av Trumps Nato-trusler sa EUs forsvarskommissær at EU bør danne en ny forsvarsunion som skal omfatte europeiske medlemsland og Norge, Storbritannia og Ukraina. - Etter min oppfatning er traktaten tilstrekkelig for vår forsvar. Derfor oppfordrer jeg til opprettelsen av en ny og ekte europeisk forsvarsunion, sa han





Nato krever fart på europeisk våpenproduksjonNatos generalsekretær Mark Rutte vil legge press på europeisk våpenindustri for å få fart på investeringer og produksjon, skriver Financial Times.

