Trump sier han har snakket direkte med iranske ledere som har bedt ham stanse angrepene mot landet, men Iran avviser dette

President Trump sier at han har snakket direkte med iranske ledere som har bedt ham stanse angrepene mot landet, men Iran avviser dette. Statlige medier i Iran siterer en høytstående tjenestemann som sier at landet ikke har tatt kontakt med Trump. Trump sier at bombingen blir stanset snart, men at han holder muligheten åpen for nye angrep mot Iran. USA har kampfly i iransk luftrom nå, sa også presidenten til kanalen. Han sa videre at Israel ikke er involvert i nattens angrep mot Iran.

Trump sier til nyhetskanalen at han har snakket direkte med iranske ledere som har bedt ham stanse angrepene mot landet. Dette avvises av Iran. Statlige medier i Iran siterer en høytstående tjenestemann som sier at landet ikke har tatt kontakt med Trump .

Trumps 'falske påstander' om kontakt med iranske ledere er et 'dekke for å unngå krig mot Iran', sier de. Presidenten sier til Fox News at bombingen blir stanset snart, men at han holder muligheten åpen for nye angrep mot Iran. USA har kampfly i iransk luftrom nå, sa også presidenten til kanalen. Han sa videre at Israel ikke er involvert i nattens angrep mot Iran.

Cirka en time etter at Trump meldte angrepene mot Iran skal stanses, kommer følgende melding fra Bahrain og Iran: Luftvernsirenene er utløst i Bahrain etter at Iran sier de har igangsatt et angrep mot en amerikansk base der. Iranske styrker har sendt droner mot en base som amerikanske styrker benytter i Bahrain, som svar på USAs angrep mot Iran natt til torsdag, melder statlige medier i Iran.

Kort tid etter, ved 02.30-tiden natt til torsdag norsk tid, meldte innenriksdepartementet i Bahrain at luftvernsirener er utløst i landet. Ifølge de halvstatlige iranske nyhetsbyråene Mehr og Fars er det kommunikasjonsantenner og radaranlegg som brukes til USAs Patriot-rakettsystem, som er mål for angrepet. Les også: NÅ! Angrep i full gang Vil du se neste video? Trump raser: Forlater TV-intervju0:5





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