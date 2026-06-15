Trump skal delta på G7-møte i Frankrike i et spent transatlantisk klima

USAs president Donald Trump ankommer G7-toppmøtet i Frankrike mandag, der europeiske ledere forbereder seg på en uforutsigbar president i et tid where forholdet mellom USA og Europa er spent. Møtet i Évian-les-Bains skal blant annet diskutere globale sikkerhetsspørsmål, men det transatlantiske forholdet vil sannsynligvis være et underliggende tema.

USA s president Donald Trump skal delta på G7-toppmøtet i Frankrike mandag, i en tid where forholdet mellom USA og europeiske allierte er spent. Møtet finner sted i Évian-les-Bains fra 15. til 17. juni, og deltakerne inkluderer de syv G7-landene Frankrike, Italia, Storbritannia, Tyskland, USA , Japan og Canada, samt inviterte land som Ukraina og ledere fra Midtøsten.

Trump ankommer etter å ha feiret sin 80-årsdag i Det hvite hus, hvor han også kombinerte med UFC-kamper. Kvelden før kunne han røpe at en fredsavtale mellom USA og Iran er et faktum. Likevel er det stor usikkerhet om humøret hans, spesielt etter hans beslutning om å trekke ut 5000 soldater fra Tyskland, som møtte kritikk fra den tyske kansleren Friedrich Merz, og hans tilnærming til NATO og europeisk sikkerhet.

Europeiske ledere håper på en positiv utkomst, men er forberedt på at Trump kan komme med ytterligere kritikk. Det kjølnede forholdet er ikke offisielt på agendaen, men er et underliggende tema. Eirik Løkke fra Civita trur at europeene vil koordinere seg for å fremstå samlet og spille opp til Trumps ego, spesielt etter Hans tilnærming til Grønland.

Frankrikes president Emmanuel Macron har forsøkt å blidgjøre Trump ved å invitere ham til en middag i Versailles-palasset etter møtet, et tilbud som sannsynligvis er vanskelig for Trump å avslå, gitt hans kjærlighet til overdådighet. Det er i USAs interesse å vise verden at landet står sammen med Europa, og de europeerne ønsker å unngå bråk.

Likevel påpeker Løkke at Trump er uforutsigbar; han operereretter innfall og kan bli sur uten grunn, beskrives som en blanding mellom barnlig uvorenhet og tenårings usikkerhet. Derfor vil de europeiske landene trolig være strategiske og forsøke å holde en felles front, samtidig som de håndterer Trumps personlighet og egosentriske tilnærming





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