Trump skal ha kritisert Rutte i møte om Iran og NATO

USAs president Donald Trump skal ha vært svært kritisk til NATO s generalsekretær Mark Rutte under et møte i Washington, ifølge kilder tett på hendelsen. Møtet, som fant sted bak lukkede dører i Det hvite hus, skal ha vært preget av Trumps frustrasjon over Europas manglende støtte i forbindelse med krigen mot Iran og spørsmålet om å sikre Hormuzstredet .

Trump skal ha brukt store deler av samtalen til å uttrykke sin misnøye og klage over manglende deltakelse fra europeiske allierte, ifølge kildene. Han skal også ha antydet mulige gjengjeldelsestiltak mot NATO, uten å spesifisere hvilke, og uttrykt et ønske om konkrete handlinger fra allierte for å gjenopprette fri ferdsel i Hormuzstredet. En anonym kilde i Det hvite hus hevdet imidlertid at presidenten ikke fremmet noen direkte krav overfor NATO i samtalen med Rutte. En tjenesteperson sa at Trump mente at NATO hadde sviktet, og at han nå ikke hadde forventninger til alliansen. Mark Rutte, på sin side, beskrev samtalen som ærlig og åpen, men uttrykte samtidig forståelse for Trumps skuffelse. Rutte fremhevet at europeiske nasjoner bidro på andre måter enn direkte militær deltakelse, som for eksempel logistikk og basestøtte. Han sa at det store flertallet av europeiske land hadde levd opp til sine forpliktelser. Rutte understreket at noen allierte var litt trege med å levere logistisk og annen støtte som USA trengte i Iran. Flere kilder peker på at Ruttes besøk i Washington kom på et gunstig tidspunkt, og at Trumps innlegg på Truth Social etter møtet hadde en nedtonet tone sammenlignet med tidligere uttalelser





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

