Trump skaper forvirring med uttalelser om Ukraina og Iran

Donald Trump kom med en forvirrende uttalelse om krigen i Ukraina og Iran, og hevdet at Ukraina militært er beseiret. Uttalelsen ble raskt plukket opp av russiske medier og skapte reaksjoner fra ukrainske myndigheter.

USAs tidligere president Donald Trump skapte betydelig forvirring og reaksjoner onsdag da han kom med en bemerkelsesverdig uttalelse i Det hvite hus. Under en spørsmålsrunde ble Trump spurt om hvilken av de to konfliktene – krigen i Ukraina eller konflikten med Iran – som ville ta slutt først.

Hans svar var unnvikende og skapte umiddelbart spekulasjoner. – Det er et interessant spørsmål, svarte Trump. – Jeg vet ikke, kanskje innenfor samme tidsramme. Han fortsatte med en påstand som mange oppfattet som en nedvurdering av Ukrainas militære situasjon, og hevdet at – Ukraina militært er beseiret.

Dette ville du ikke visst hvis du leste fake news, la han til. Denne uttalelsen ble raskt møtt med kritikk og avvisning fra ukrainske myndigheter og internasjonale observatører. Forvirringen ble ytterligere forsterket da Trump begynte å beskrive omfattende tap av militært utstyr, tilsynelatende knyttet til en annen konflikt. Han ramset opp tapstall for skip, fly, missiler og droner, og hevdet at – 159 skip er under vann.

Det blir vanskelig for dem å få marinen på beina igjen. Flyvåpenet deres... alle flyene er skutt ned eller ødelagt. De har missiler, rundt 82 prosent er borte, sa Trump. Disse opplysningene lignet sterkt på tidligere uttalelser Trump har kommet med om Iran, noe som førte til antagelser om at han utilsiktet blandet sammen de to landene.

Han nevnte også mangel på droner og høy inflasjon, elementer som er mer relevante for den iranske situasjonen enn den ukrainske. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj reagerte raskt på Trumps uttalelser, og understreket på X (tidligere Twitter) at Ukraina faktisk har økt sin tilgang til droner betydelig. Han opplyste at kapasiteten på droner med rekkevidde på 120 til 150 kilometer er femdoblet siden i fjor, og at målet er å overgå Russlands mobiliseringsevne.

Dette indikerer at Trumps påstand om et ukrainsk militært nederlag er feilaktig og at Ukraina aktivt styrker sine forsvarsevner. Russiske statlige medier grep umiddelbart muligheten til å fremme Trumps uttalelse som en bekreftelse på Russlands narrativ om krigen i Ukraina. Nyhetsbyrået Tass rapporterte først at – Ukraina har lidd et militært nederlag, erklærer Trump, og fulgte senere opp med å påpeke at Trump også refererte til Iran i samme uttalelse.

Russland-vennlige profiler på sosiale medier delte også uttalelsen bredt, mens politiske grupper som Republicans Against Trump antydet at Trump trolig mente Iran da han snakket om Ukraina, og kalte ham «søvnige Don». Tidligere på dagen hadde Trump bekreftet at han hadde hatt en lengre telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin, som varte i omtrent halvannen time. Han beskrev samtalen som – veldig god, og sa at Putin – muligens vil gå med på en liten våpenhvile.

Kreml-rådgiver Yuri Ushakov bekreftet at Putin hadde foreslått en våpenhvile i anledning den russiske seiersdagen 9. mai, og at Trump hadde uttrykt positivitet til dette forslaget. Putin benyttet også samtalen til å kritisere Ukrainas krigføring, og anklaget landet for å bruke – terrormetoder. Han diskuterte også Irans atomprogram med Trump, men Trump skal ha oppfordret Putin til å fokusere på å avslutte krigen i Ukraina.

Denne hendelsen understreker den komplekse og potensielt destabiliserende dynamikken i de internasjonale relasjonene, og behovet for forsiktighet og presisjon i offentlige uttalelser fra ledende politikere





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump angriper tysk forbundskansler etter kritikk av USA-strategi mot IranUSAs president Donald Trump reagerer kraftig på Tysklands forbundskansler Friedrich Merz etter at han kritiserte USAs håndtering av krigen i Midtøsten og hevdet at Iran 'ydmyker USA'. Trump svarer med skarpe angrep på sosiale medier, mens Hormuzstredet fortsatt er stengt og oljeprisene svinger kraftig.

Read more »

Trump kritiserer Tysklands kansler etter Iran-uttalelserUSAs president Donald Trump angriper Tysklands forbundskansler Friedrich Merz etter hans kritikk av USAs strategi i Midtøsten. Merz hevder Iran ydmyker USA, mens Trump svarer med å anklage Merz for å støtte Irans atomvåpen. Konflikten påvirker Hormuzstredet og oljeprisene.

Read more »

Trump med ny Iran-melding: - «Tilstand av kollaps»President Trump hevder Iran har tatt kontakt og bedt om at Hormuzstredet gjenåpner så snart som mulig.

Read more »

Trump nærmer seg kritisk tidsfristKlokka tikker for USAs president Donald Trump og tidsfristen for godkjenning for militære operasjoner.

Read more »

Trump langer ut mot MerzTysklands forbundskansler sa at Iran «ydmyker USA». Det faller ikke i god jord hos president Donald Trump.

Read more »

Krigen i Midtøsten: - «NO MORE MR. NICE GUY»USAs president Donald Trump er nok en gang ute med oppsiktsvekkende trusler mot Iran.

Read more »