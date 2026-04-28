Trump skeptisk til Irans fredsforslag: Ingen endring i atomprogrammet

Donald Trump er skeptisk til Irans nye fredsforslag, som ikke tar opp spørsmålet om atomprogrammet. USA og Iran står fortsatt i motsetning til hverandre, mens internasjonale meklere forsøker å finne en løsning.

Donald Trump er skeptisk til Iran s nye forslag til fredsavtale fordi det ikke berører atomprogrammet, opplyser en amerikansk tjenestemann. Innholdet i forslaget er ikke kjent, men søndag skrev Axios at Iran vil gjenåpne Hormuzstredet og avslutte krigen – og utsette samtalene om kjernekraft til en senere anledning.

Utenriksminister Marco Rubio sier til Fox News at Iran er ute etter å kjøpe seg mer tid. – De er dyktige forhandlere, og vi må sørge for at vi inngår en avtale som gjør at de ikke kan utvikle atomvåpen. Trump har ikke uttalt seg om forslaget, men kilder CNN og The Wall Street Journal har snakket med, sier også at presidenten er skeptisk.

Arbeidet med å få USA og Iran til nye samtaler har ikke stoppet opp, ifølge kilder fra meklerlandet Pakistan. Det har ikke vært noen direkte samtaler mellom USA og Iran siden våpenhvilen startet for over to uker siden. Et planlagt Islamabad-besøk fra en USA-delegasjon lørdag ble avlyst etter at Irans utenriksminister Abbas Araghchi forlot Pakistan.

Forslaget fra Iran kommer i en tid hvor spenningene mellom de to landene har vært høye, spesielt etter at USA trakk seg ut av den internasjonale atomavtalen i 2018. Analytikere mener at Irans forslag kan være en taktisk manøver for å lindre presset fra USA og andre vestlige land, samtidig som de fortsetter å bygge ut sitt atomprogram. USA har lenge påstått at Iran har brutt avtalen ved å øke sin uranenriking, noe Iran benekter.

Den amerikanske administrasjonen har også innført strenge sanksjoner mot Iran, noe som har ført til økonomiske vanskeligheter for landet. Iran har på sin side truet med å blokkere Hormuzstredet, en viktig oljerute, hvis sanksjonene ikke heves. Forslaget om å gjenåpne stredet kan være et forsøk på å avhjelpe den økonomiske situasjonen.

Mens USA og Iran fortsetter å stå i motsetning til hverandre, ser det ut til at internasjonale meklere som Pakistan forsøker å finne en løsning som kan bringe partene tilbake til forhandlingsbordet. Det er imidlertid usikkert om det vil lykkes å finne en kompromissløsning som tilfredsstiller begge sider. Trump-administrasjonen har tidligere sagt at de er villige til å forhandle, men bare under visse betingelser, blant annet at Iran må avstå fra å utvikle atomvåpen.

Iran har på sin side sagt at de ikke vil forhandle under trussel om militær aksjon eller sanksjoner. Situasjonen forblir derfor uvis og usikker, og det er usikkert hvordan den vil utvikle seg i de kommende ukene og månedene





