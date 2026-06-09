Trump skjuler hårtapsmedisin? Eksperter raser

Donald Trumps helserapporter utelater finasterid, legemiddelet han tidligere brukte mot hårtap. Eksperter stiller spørsmål ved åpenheten rundt presidentens helse og etterlyser uavhengige undersøkelser.

Donald Trump s helserapporter har ikke lenger nevnt finasterid, et legemiddel han tidligere brukte mot hårtap og forstørret prostata. Dette har vakt bekymring blant medisinske eksperter og politikere, som stiller spørsmål ved åpenheten rundt presidentens helse.

Det hvite hus har ikke kommentert om Trump fortsatt bruker finasterid, og eksperter som Robert Klitzman og Arthur Caplan uttrykker skepsis til rapportenes pålitelighet. De etterlyser mer åpenhet og påpeker at det er avgjørende for offentligheten å vite hvilke medisiner presidenten tar. Tre av Trumps tidligere leger har tidligere bekreftet at han brukte finasterid både før og under sin første presidentperiode. Men i de nyeste rapportene, som ble offentliggjort fredag kveld, er dette legemiddelet utelatt.

I stedet nevnes tre andre medisiner, men uten at finasterid er inkludert. Det hvite hus hevder at rapporten speiler alle klinisk relevante medisiner på dette tidspunktet, og at ingen tilstander av vesentlig betydning er utelatt. Likevel mener eksperter at dette reiser alvorlige spørsmål om hva annet som eventuelt ikke blir avslørt. Robert Klitzman, psykiater og leder for masterprogrammet i bioetikk ved Columbia University, sier at mangelen på åpenhet kan undergrave tilliten til presidentens helseopplysninger.

Arthur Caplan, som grunnla bioetikkprogrammet ved New York Universitys medisinske fakultet, er enda mer kritisk. Han uttaler at han ikke stoler på de medisinske rapportene Det hvite hus deler om Trump, og at det er behov for uavhengige undersøkelser. Samtidig har det vært spekulasjoner om Trumps helsetilstand basert på observasjoner av blåmerker på hendene og hevelser i beina. Trumps nåværende lege, Sean P. Barbabella, skrev imidlertid i den siste rapporten at presidenten fortsatt er ved utmerket helse.

USA har ingen lovpålagte krav om at presidenter må offentliggjøre detaljer om helse eller medisinbruk, men tradisjonelt har presidenter gjennomført årlige helsesjekker og delt rapportene med offentligheten. Dette har blitt sett på som en viktig praksis for å sikre åpenhet og tillit. Eksperter understreker at det er spesielt viktig for en president i en så krevende stilling å være transparent om sin helse, ettersom det kan påvirke beslutningstaking og landets sikkerhet.

De etterlyser derfor en mer uavhengig og grundig vurdering av Trumps helsetilstand, uavhengig av politiske hensyn. I tillegg til finasterid-debatten, har det også vært spørsmål om andre aspekter ved Trumps helse, som hans kognitive funksjon og fysiske form. Kritikere mener at de offisielle rapportene ikke gir et fullstendig bilde, og at offentligheten har rett til å vite mer. Samtidig peker tilhengere av Trump på at han har en aktiv livsstil og ser ut til å være i god form.

Uansett synspunkt, understreker saken viktigheten av åpenhet rundt presidenters helse, og hvordan manglende informasjon kan skape unødvendig spekulasjon og mistillit. Det gjenstår å se om Det hvite hus vil komme med ytterligere opplysninger om Trumps medisinbruk, eller om denne saken vil føre til debatt om reformer for helseopplysninger for fremtidige presidenter





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