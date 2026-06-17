Trump spiser middag med Macron på Versailles - en historisk diplomativt skue

Den amerikanske presidenten Donald Trump møtes med Frankrikes leder Emmanuel Macron i Versailles for en storslått middag, omvisning og kulturelt program, midt under G7‑toppen i Évian-les-Bains.

Den amerikanske presidenten Donald Trump ankom Versailles for et høytidelig middagsselskap sammen med Frankrikes president Emmanuel Macron og hans første dame Brigitte Macron. Velkomsten skjedde ved slottets hovedinngang der Trump steg ut av bilen og ble møtt av president Macron, som sammen ledsaget ham inn i de prangende salene.

Før måltidet fikk de en privat omvisning i den berømte speilsalen, fulgt av en konsert i det kongelige kapellet og et besøk i et spesielt utvalgt galleri som viser frem gjenstander fra USAs uavhengighetskrig. Arrangementet ble lagt opp som en hyllest til både historisk allianse og nåtidens diplomatiske bånd mellom de to landene. Trump hadde tidligere i uken offentlig takket ja til Macrons invitasjon og omtalt oppholdet som en mulighet til å nyte "vakre steder".

Han beskrev Versailles som "kanskje den vakreste av alle" og uttrykte stor forventning til en "spesiell og minneverdig middag" med Macron og hans kone. Hensikten med besøket var også å styrke de bilaterale relasjonene i en periode der både USA og Frankrike har vært aktive deltakere på den pågående G7‑toppen i Évian‑les‑Bains, nær grensen til Sveits.

Diskusjonene på toppmøtet omhandlet globale utfordringer som energikrise, klima og sikkerhet, og presidentenes møte i Versailles ble sett på som en symbolsk forlengelse av den diplomatiske dialogen. Versailles slott, opprinnelig bygget av Ludvig XIV for å demonstrere Frankrikes keiserlige makt, har i dag blitt et nasjonalt ikon som brukes av presidenter for å imponere utenlandske gjester. Ifølge Reuters har den historiske bygningen fortsatt sin rolle som et sted for å demonstrere landets kulturelle rikdom og politiske innflytelse.

Jeffrey Hawkins, en tidligere amerikansk diplomat med ekspertise på fransk‑amerikanske forhold, forklarer at vertskapet av en amerikansk president er en strategi for å vise respekt og styrke relasjoner.

"Uansett om det gjelder Kinas president Xi Jinping, Russlands president Vladimir Putin eller andre ledere, ønsker man å være i god standing med den amerikanske presidenten," sier Hawkins. På denne måten blir den historiske praktfulle atmosfæren i Versailles en moderne diplomatisk arena hvor makt og allianser fortsatt forhandles





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Emmanuel Macron Versailles Diplomati G7-Toppmøte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Australsk ølforsker oppdaget ny orkidé – kalte den opp etter norsk artistDen australske mikrobiologen, og Aurora-superfan, Robert Mitchell har oppdaget flere nye arter av orkideer. En av dem har han kalt opp etter favorittartisten sin.

Read more »

Oppskyting av Isar Aerospace-rakette avbrutt på nytt på grunn av tekniske problemerOppskytningen av Spectrum 2-raketten fra Andøya Space ble droppet på grunn av fortsatte tekniske utfordringer, spesielt relatert til fartøyets væskesystemer. Dette er den sjette oppgaven for denne oppskytningen, som tidligere ble utsatt for vær og sikkerhetsårsaker. Den første oppskytningen i fjor førte til at raketten eksploderte kort tid etter start. Selv om den ble betegnet som en delvis suksess fordi den leverte verdifulle data, har companyet foreløpig ikke klart en fullstendig vellykket testflyt. Den norske rommyndighetene ser likevel på andre oppskytning som en viktig milepæl for den kommersielle romsektoren i Europa.

Read more »

Trump spiser middag på Versailles med MacronUSAs president Donald Trump ankom Versailles for å spise middag med den franske presidenten Emmanuel Macron og førstedame Brigitte Macron. Arrangementet inkluderer en omvisning, konsert og galleribesøk.

Read more »

Trump og Macron møttes i Versailles før G7-middagDen franske presidenten Emmanuel Macron tok imot Donald Trump utenfor slottet i Versailles. Parotene skal delta på en omvisning, konsert og besøk et galleri før den gjensidige middagen i forbindelse med G7-møtet i Paris.

Read more »