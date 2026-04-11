Trump støtter Melania etter overraskende Epstein-utspill

President Donald Trump uttrykker sin støtte til sin kone Melania etter hennes pressekonferanse om Jeffrey Epstein-saken. Melania avviste alle involveringer og rykter i saken.

President Donald Trump (79) uttrykker sin støtte til sin kone Melania (55) etter at hun torsdag holdt en overraskende pressekonferanse om Jeffrey Epstein -saken. Trump, i et telefonintervju med New York Times fredag, sa: Jeg er ikke plaget av det. Jeg visste ikke hva uttalelsen skulle være, men jeg var klar over at hun ville komme med en uttalelse.

Melanias kommentarer kom som en overraskelse for mange som jobber i Det hvite hus, ifølge to tjenestemenn som er informert om situasjonen, rapporterer avisen. Førstedamen har lenge vært frustrert over pressedekningen og ryktene som kobler henne til Epstein, forklarte Trump til NYT. Spesielt opprørende for henne var teorien om at Epstein introduserte henne for sin fremtidige ektemann. Hun synes det er veldig fornærmende, sa Trump om ryktene. I sin uttalelse torsdag fortalte Melania at hun møtte Trump tilfeldig på en fest i New York i 1998, og at hun ikke møtte Epstein før i 2000. Hun møtte ikke meg gjennom Jeffrey Epstein. Og jeg kan forstå følelsene hennes. Jeg sa: Hvis du vil gjøre det, så gjør det, sa presidenten. Trump ville ikke si når han hadde denne diskusjonen med førstedamen, men sa at det ikke var en stor diskusjon. Jeg vil si den varte i omtrent to minutter. Jeg hadde ikke noe problem med dette. Jeg synes faktisk hun gjorde en god jobb, la han til. Trump og hans administrasjon har i lang tid forsøkt å dempe skriveriene rundt ham selv og Epstein. Melanias utspill torsdag fikk igjen fart på ryktemølla – men Trump tar det hele med knusende ro. Jeg har ikke noe imot noe som har med Epstein å gjøre, sa han og insisterte på at han var frikjent fra alt Epstein-relatert. Det eneste jeg ikke liker, er at jeg kaster bort mye tid på å snakke om det. Etter at han så Melanias uttalelse, sier presidenten at han tenkte: Hun hadde rett til å snakke om det, fordi de falske nyhetene dekker henne så unøyaktig. Ville jeg ha gjort det på den måten? Kanskje ikke, kanskje, jeg vet ikke, funderte presidenten.\I pressekonferansen avviste Melania at hun noen gang hadde vært offer, vitne eller på annen måte involvert i Epstein-saker. Hun hevdet også at bilder og historier som sirkulerer på sosiale medier er falske. Jeg har aldri vært på Epsteins fly eller øy, og har aldri blitt anklaget eller dømt for noe knyttet til hans forbrytelser, sa hun. Hun nevnte spesifikt at Daily Beast, den demokratiske politiske strategen James Carville og forlaget HarperCollins UK har frembrakt det hun kalte falske rykter. Avslutningsvis oppfordret hun den amerikanske Kongressen til å gi Epsteins ofre en offentlig høring. Ofrene må få vitne under ed og få sine historier inn i den offisielle protokollen. Først da kan sannheten komme frem, sa førstedamen.\Denne hendelsen kaster lys over forholdet mellom Trump og Melania, og hvordan de håndterer offentlig granskning og kontroverser. Melanias uttalelse, som kom uventet, understreker hennes frustrasjon over rykter og falske beskyldninger. Trumps støtte til sin kone viser enighet i møte med medieoppmerksomhet og en felles front mot det han kaller falske nyheter. Dette er en del av en større kamp for å kontrollere narrativet rundt Epstein-saken, som har vært en kilde til konstant spekulasjon og kritikk. Melanias pressekonferanse og Trumps reaksjon er også en refleks av den polariserte politiske atmosfæren i USA, der kampen om sannhet og fakta er blitt sentral i offentlig debatt. Uttalelsene bidrar til å forsterke skillet mellom ulike politiske perspektiver og illustrerer den vedvarende spenningen mellom Det hvite hus og deler av media. Dette er en historie om makt, offentlig image og personlige relasjoner i en tid med intense politiske stridigheter





