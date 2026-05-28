Trump stoppet presidentorden om AI-regulering på siste minutt

USAs president Donald Trump trakk seg fra å signere en presidentordre som skulle regulere amerikanske kunstig intelligens-selskaper, etter press fra tech-bransjens ledere. Beslutningen følger bekymringer om sikkerhetsrisikoer knyttet til avanserte språkmodeller som Mythos.

Torsdag skulle USAs president Donald Trump signere en presidentordre som for første gang ville regulere amerikanske AI-selskaper. Men Trump trakk seg i tolvte time, og ordren ble aldri signert.

Ifølge The Guardian begrunnet han snuoperasjonen med at han ikke likte visse deler av den, og utsatte dermed signeringen. - Vi leder over Kina, og jeg vil ikke gjøre noe som kan hindre oss i å beholde forspranget, sa han til pressen fra Det ovale kontor torsdag. Det ville altså vært frivillig for selskapene å delta. Likevel var det nok for bransjen, som har brukt store summer på lobbyvirksomhet for å stanse regulering, til å reagere.

Ifølge flere medier ba blant annet Tesla-eier Elon Musk, Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg og Trumps egen AI- og krypto-tsar David Sacks om at Trump skulle skrote presidentordren. Det var sistnevnte som fikk Trump til å snu, melder Politico. Avisen har publisert et lekket utkast til presidentordren. Den inneholdt blant annet følgende punkter: Utkastet understreker at tiltakene ikke vil være obligatoriske for AI-selskaper.

Det er ikke mangel på dem som har ropt varsku om sikkerhetsrisikoen AI representerer. Flere personer og interesseorganisasjoner har tatt til orde for å regulere bruken og utviklingen av kunstig intelligens. I midten av mai slang til og med paven seg på debatten. I sin første encyklika tok pave Leo til orde for å sette mennesket først i møte med kunstig intelligens.

Han skrev at samfunnet nå har valget mellom å bygge Babels tårn på nytt eller gjenoppbygge Jerusalems vegger. Det viser seg at bekymringen ikke er ubegrunnet. Verdens hittil kraftigste språkmodell, Mythos, er så kraftig at arkitekten Anthropic selv advarte om at den kunne bli en sikkerhetsrisiko. Derfor slapp de den heller ikke til offentligheten.

Den har evne til å finne hittil ukjente svakheter i koden til viktige systemer. Disse svakhetene kan utnyttes dersom teknologien faller i feil hender. En håndfull selskaper og etater i USA fikk tilgang til Mythos for å finne og tette sikkerhetsbrister i sin kode. Operasjonen ble kalt Project Glasswing.

Trumps presidentordre ville gitt myndighetene samme tilgang til nye språkmodeller for å finne og tette sikkerhetsbrister i koden til kritisk infrastruktur før offentligheten får tilgang til dem dersom selskapene ga tillatelse. Mythos vekket reaksjoner fra flere hold. Blant annet fryktet regjeringene i Storbritannia, India og Kina at AI-modellen kunne true finanssystemer og annen kritisk infrastruktur. I Det hvite hus ble sinnene også satt i kok.

USAs visepresident JD Vance skal ifølge Wall Street Journal ha ringt AI-selskaper og oppfordret dem til å samarbeide. Det ble sett som et skifte fra Trump-administrasjonens tidligere holdning om å utvikle AI så raskt som mulig. Bare i fjor slo Vance fast på et internasjonalt toppmøte at AI-kappløpet ikke vil vinnes av de som bekymrer seg for sikkerhet. Men Mythos' evner var tilsynelatende nok til at Det hvite hus vurderte å innføre reguleringer for nye AI-modeller.

Til tross for at tiltakene i presidentordren var frivillige, ble den ifølge Politico stoppet av Trumps AI-tsar, David Sacks. Ifølge avisen skal han ha argumentert med at bransjen var redd for at frivillige tiltak kunne bli lovpålagte krav med tiden. Store deler av AI-bransjen har brukt mye penger på lobbyvirksomhet, nettopp for å slippe reguleringer. Flere fremtredende tech-profiler har også knyttet seg tett til Trump-administrasjonen og, samlet sett, donert hundrevis av millioner til republikanske formål ifølge The Guardian. Til gjengjeld har bransjen nytt godt av administrasjonens standpunkt mot AI-regulering





