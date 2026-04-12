Trump tilbrakte kampsportkveld i Miami mens Iran-konflikten eskalerer – Paven fordømmer krigen i harde ordelag

President Trump tilbrakte lørdagskvelden med kampsport i Miami mens fredsforhandlinger mellom USA og Iran pågår. Pave Leo kritiserte krigen hardt i en gudstjeneste i Vatikanet, og krever en slutt på krigføringen. Visepresident Vance trakk seg fra fredsforhandlingene uten avtale. Den amerikanske presidenten er under press både på hjemmebane og internasjonalt.

NEW YORK (Dagbladet): Den amerikanske presidenten, Donald Trump (79), tilbrakte lørdagskvelden med kampsport i Miami. Denne tilsynelatende avslappende aktiviteten fant sted samtidig som verden var vitne til en økende spenning og uro rundt USAs engasjement i den pågående konflikten med Iran.

Trump befinner seg i en kritisk situasjon, både på hjemmebane og internasjonalt, etter at han og Israel valgte å gå til angrep på Iran 28. februar. Situasjonen er ytterligere komplisert av at de første fredsforhandlingene mellom Iran og USA, formidlet gjennom Pakistan, startet lørdag. Forhandlingene følger en skjør våpenhvile, og utsiktene til en varig løsning virker usikre. Visepresident J.D. Vance kunngjorde allerede i natt at han trakk seg fra forhandlingene uten å ha oppnådd en avtale. Dette illustrerer de enorme utfordringene som ligger foran fredsprosessen, og understreker de dyptgående spenningene som preger forholdet mellom de involverte partene.<\/p>

Samtidig som diplomatiske forsøk på å løse konflikten foregår, og presidenten er opptatt med tilsynelatende avslappende aktiviteter, er det viktig å understreke at millioner av mennesker verden over er direkte eller indirekte berørt av denne krisen. Spørsmålet om hvordan man kan finne en varig fredelig løsning på konflikten, og hvordan man kan forhindre ytterligere eskalering av volden, er av største betydning.Lørdag ledet også pave Leo gudstjeneste i Peterskirken i Vatikanet. Der kom han med sin hittil hardeste kritikk av Iran-krigen. Paven fordømte det han beskrev som «vrangforestillinger om allmakt», som han mente drev krigen. Han krevde samtidig at politiske ledere umiddelbart stopper krigføringen og framforhandler en fredsavtale.<\/p>

Selv om paven, som den første amerikanskfødte lederen av den katolske kirke, ikke nevnte USA eller Trump ved navn, var tonen og budskapet tydelig rettet mot den amerikanske presidenten og andre amerikanske politikere. Disse har skrytt av USAs militære overlegenhet og rettferdiggjort krigen ved hjelp av religiøse argumenter, ifølge nyhetsbyrået. «Nok dyrking av dere selv og penger! Nok maktdemonstrasjoner! Nok krig! Sann styrke viser seg i å tjene livet», sa paven. Den kritiske stemmen fra Vatikanet understreker den moralske bekymringen mange føler over konflikten, og gir et tydelig signal om at kirken ikke støtter krigen. Den religiøse kritikken gir en ekstra dimensjon til de politiske utfordringene, og setter søkelyset på spørsmålet om hvordan religiøse verdier kan brukes, eller misbrukes, i en krigssituasjon. Erkebiskopen av Teheran, Dominique Joseph Mathieu, og den amerikanske diplomaten Laura Hochla var til stede under gudstjenesten, noe som ytterligere understreker den internasjonale dimensjonen av konflikten.<\/p>

På vei fra Det hvite hus svarte president Trump på spørsmål fra pressen, og en rekke av disse fikk ham til å reagere. Siden palmesøndag har pave Leo trappet opp kritikken mot Trump og krigen i Iran. Han beskrev Trumps trusler om å utslette den iranske sivilisasjonen som «virkelig uakseptable». Under lørdagens gudstjeneste ba paven folk om å be for fred og kreve en slutt på krigen fra sine politiske ledere. Han uttrykte også bekymring for de ideologiske kreftene som driver krigen, og sa: «Det er her vi finner et bolverk mot den vrangforestillingen om allmakt, som omgir oss og blir stadig mer uforutsigbar og aggressiv. Selv guds hellige navn, livets gud blir dratt inn i dødens diskurser». Pave Leo understreket at Gud ikke velsigner noen krig, og absolutt ikke dem som slipper bomber. Denne uttalelsen er en direkte utfordring til de amerikanske politikerne, spesielt forsvarsminister Pete Hegseth, som har trukket fram sin kristne tro for å rettferdiggjøre krigen. Den religiøse dimensjonen av konflikten fortsetter å være et viktig tema, og pavenes budskap understreker behovet for fred og dialog i møte med den pågående krisen. Utviklingen i Iran-konflikten, med de pågående forhandlingene, de religiøse ledernes kritikk, og de politiske reaksjonene, danner et komplekst bilde av en verden i spenning. De neste dagene vil bli avgjørende for å se om man kan finne en fredelig løsning, eller om konflikten vil eskalere ytterligere<\/p>





