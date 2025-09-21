Trump trekker seg tilbake fra utenrikspolitikken – hva betyr det for Europa og Norge?

Donald Trump ser ut til å distansere seg fra utenrikspolitikken, noe som bekymrer mange i Europa og Norge. Hans manglende engasjement og isolasjonistiske tendenser reiser spørsmål om USAs forpliktelser og sikkerhet.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Etter måneder med intenst diplomatisk arbeid for å løse konflikter i Ukraina og Gaza, har USA s president Donald Trump i stor grad trukket seg tilbake fra utenrikspolitikken de siste ukene. Han har heller ikke reagert særlig sterkt på hendelser i Europa . Trumps respons på hendelsen var dempet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Han kommenterte ikke krenkelsen mot Estland på flere timer, før han uttalte at det kunne bli «store problemer». I slutten av august varslet Pentagon-tjenestemenn europeiske diplomater om at USA planlegger å kutte sikkerhetsstøtte til Latvia, Litauen og Estland – alle Nato-medlemmer som grenser til Russland. Europa må være mindre avhengig av USA, uttalte Pentagon-tjenestemann David Baker, ifølge Reuters. Etter en sommer med diplomatisk aktivitet, inkludert å være vertskap for Putin under toppmøtet i Alaska, har Trump nå overlatt til europeiske allierte å ta ledelsen i konflikthåndtering. Trump har også trukket seg tilbake fra fredsforhandlinger mellom Israel og Hamas, til tross for måneder med innsats for å sikre våpenhvile – og at Trump selv hevder han har stanset seks kriger. Analytikere mener Trump kan ha innsett at konfliktene er mer kompliserte enn han først trodde. Han er ikke interessert i å gjøre noe med mindre han ser at innsatsen vil være verdt avkastningen, sier veterandiplomat og Midtøsten-ekspert Aaron David Miller til R. Rådgiver Eirik Løkke i tankesmien Civita er enig: Jeg tror det stemmer. Trump er ikke så opptatt av internasjonale relasjoner og utenrikspolitikk. Han er ikke bundet av den historiske oppgaven og det tradisjonelle amerikanske synet på ansvar i verden. Han deler ikke transatlantiske verdier som er bygget på demokrati, menneskerettigheter og liberale verdier, sier Løkke på telefon med VG lørdag kveld. Nato er tuftet på disse verdiene, påpeker Løkke. USA har tidligere også vært det, men med Trump er spillereglene dramatisk endret. Fundamentalt har USA vært en kraft for det gode i verden: Demokratiet. Dette føler ikke Trump seg bundet av på noen som helst måte, mener Løkke. Trump har ikke et demokratisk sinnelag, han er autoritær og trives bedre med autoritære ledere. Han virket nærmest skuffet over å ikke bli invitert til Kina da Xi Jinping, Modi og Putin møttes nylig. Dette er et godt eksempel på at Trump ikke er «godt nok påkoblet» de internasjonale relasjonene, mener USA-eksperten. Han har skjøvet India vekk fra USA og mot Kina på grunn av de høye tollsatsene. India er en naturlig alliert som Trump greide å skyve bort. Konsekvensen er det motsatte av presidentens slagord, skal vi tro Løkke. Trumps «America First» blir fort «America Last». I utenrikspolitikken fremmedgjør han sine allierte gjennomgående både i Europa og rundt om i verden. USAs styrke har vært evnen til å inngå allianser. Den evnen er i ferd med å forsvinne. Tvert imot klarer Trump å skape fiendeforhold til Canada. Hans uvitenhet er monumental. Han opererer ikke ut fra en strategisk eller taktisk tanke, sier Løkke. Det mest slående er at få vet hva politikken til Trump er. Det kan man også bare gi opp! Den drives etter Trumps impulsive handlinger til enhver tid. Selv MAGA-tilhengere har problemer med å forklare hvor genial Trumps politikk er, mener Løkke. Men de klarer det fordi USA er i en særklasse i verden: Uansett hva du gjør som president i USA, må andre land reagere på det. Men det betyr ikke at politikken er smart, understreker Løkke. America First er America Last fordi Trump fremmedgjør sine naturlige allierte. Han kultiverer ikke verdifellesskapene fordi Trump ikke deler verdiene med Europa. Dette skaper problemer både for Europa som helhet og Norge, mener rådgiveren. Det store problemet for Europa og Norge er at vi ikke kan stole på USA under Trump. Hans sikkerhetsgarantier betyr ingenting. Og det må vi ta innover oss. Det er det smertefulle faktum. Det er der vi er. Det er viktig å merke seg at denne tilbaketrekningen skjer i en tid med økende geopolitisk spenning. Russlands aggressive opptreden i Øst-Europa, Kinas økende innflytelse og den fortsatte ustabiliteten i Midtøsten krever en sterk og koordinert respons fra vestlige allierte. Trumps manglende interesse for utenrikspolitikk og hans isolasjonistiske tendenser reiser spørsmål om USAs evne til å lede og opprettholde sikkerhetspolitiske forpliktelser. Dette bekymrer mange europeiske ledere og eksperter som frykter en svekkelse av transatlantiske bånd og en økende sårbarhet overfor eksterne trusler. For Norge, som en nær alliert av USA og et medlem av NATO, har Trumps politikk direkte konsekvenser. Norges sikkerhet er i stor grad avhengig av USAs forpliktelser til alliansen og landets evne til å reagere raskt og effektivt på kriser. Hvis USA er mindre villig til å engasjere seg i utenrikspolitikk og å støtte sine allierte, kan det føre til en svekkelse av Norges sikkerhet og en økt risiko for regionale konflikter. I tillegg til bekymringene knyttet til sikkerhetspolitikk, har Trumps politikk også økonomiske implikasjoner. Hans proteksjonistiske tiltak, som tollsatser på varer fra andre land, kan påvirke handelen og investeringene mellom USA og Europa, inkludert Norge. Dette kan føre til økonomisk nedgang og tap av arbeidsplasser i Norge. Derfor er det viktig for Norge å diversifisere sine økonomiske relasjoner og å styrke samarbeidet med andre land for å redusere sårbarheten overfor endringer i USAs politikk. Videre er det viktig å fremheve betydningen av europeisk samarbeid og solidaritet i en tid med usikkerhet. Norge må fortsette å styrke sine bånd med europeiske allierte og å bidra til å opprettholde stabilitet og sikkerhet i regionen. Dette inkluderer å investere i forsvaret, å støtte diplomatiske initiativer og å delta aktivt i internasjonale organisasjoner som NATO og EU. Ved å ta disse tiltakene kan Norge bidra til å motvirke de negative konsekvensene av Trumps politikk og å sikre landets interesser på lang sikt. I en verden preget av raske endringer og økende utfordringer er det viktig for Norge å være forberedt på alle eventualiteter og å handle proaktivt for å beskytte sin sikkerhet og velferd





