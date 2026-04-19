President Trump reagerer kraftig på helgens hendelser i Hormuzstredet og varsler drastiske mottiltak dersom Iran ikke inngår en avtale.

President Donald Trump har respondert med sterke ord og alvorlige trusler etter at iranske styrker søndag stanset to tankskip som forsøkte å passere gjennom Hormuzstredet . Trump beskriver hendelsene som et «klart brudd på våpenhvilen» og advarer Iran om at USA vil svare med å «slå ut hvert eneste kraftverk og hver eneste bro» i landet, dersom de ikke aksepterer en «rimelig» avtale.

Uttalelsene kom via presidentens egen sosiale medieplattform, Truth Social, hvor han uttrykte sin misnøye med Irans handlinger. Han bemerket spesifikt at flere av skuddene ble rettet mot et fransk skip og et lasteskip fra Storbritannia, og stilte retorisk spørsmålet om dette var «særlig hyggelig». Videre hevder Trump at Iran, ved å kunngjøre stengingen av stredet, «hjelper USA uten å vite det». Han argumenterer for at den amerikanske blokaden allerede har stengt passasjen, og at det er Iran som lider det økonomiske tapet, som han estimerer til hele 500 millioner dollar daglig. Ifølge presidenten taper USA ingenting på stengingen, og han peker på at mange skip på vei til USA, spesielt til Texas, Louisiana og Alaska, laster med hjelp fra IRGC (Irlands revolusjonsgarde), som han karakteriserer som «the tough guy!». Dette synet antyder en kompleks dynamikk hvor Iran, til tross for egne handlinger, uforvarende bidrar til amerikanske interesser, ifølge Trumps analyse. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Tasnim meldte tidligere at iranske styrker etter flere advarsler stanset de to tankskipene. I en offisiell uttalelse fra Irans revolusjonsgarde ble det understreket at ethvert skip som nærmer seg det nå stengte Hormuzstredet, vil bli ansett som fiendtlig og dermed bli et mål. Denne uttalelsen setter en klar og utvetydig linje for skipstrafikken i en av verdens mest strategiske vannveier, og signaliserer en ytterligere eskalering av den allerede anspente situasjonen i regionen. Trumps trusler om omfattende gjengjeldelse reiser betydelige bekymringer for stabiliteten og den globale energiforsyningen, og det internasjonale samfunnet følger situasjonen med stor oppmerksomhet. Potensialet for en ny og alvorlig konflikt er til stede, og de diplomatiske utfordringene ved å løse denne krisen er formidable. Presidentens harde retorikk etterlater lite rom for forhandlinger og kan føre til en ukontrollerbar spiraleffekt av fiendtligheter





