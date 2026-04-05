Trump truer Iran med ødeleggelse: Krever Hormuzstredet gjenåpnet innen tirsdag

Den tidligere amerikanske presidenten, Donald Trump, har kommet med sterke trusler mot Iran, og krever at Hormuzstredet åpnes innen tirsdag kveld. Trusselen innebærer omfattende ødeleggelser av Irans infrastruktur dersom kravet ikke etterkommes. Iran svarer med lignende trusler.

Hør på saken. Den amerikanske presidenten, Donald Trump , har kommet med sterke trusler mot Iran , og krever at de gjenåpner Hormuzstredet innen tirsdag kveld. Trusselen, som ble rettet mot Iran i et intervju med Wall Street Journal, innebærer at dersom Iran ikke etterkommer kravet, vil landet stå overfor omfattende ødeleggelser. Trump uttalte: Dersom de ikke gjør noe innen tirsdag kveld kommer de ikke til å ha noen kraftverk eller broer igjen noe sted i landet.

Han presiserte senere på plattformen Truth Social at fristen er klokken 20:00 amerikansk tid, som tilsvarer klokken 03:00 natt til onsdag norsk tid. Dette markerer en betydelig eskalering i spenningen mellom USA og Iran, og setter en klar tidsramme for handling. Trump unnlot å kommentere når han forventer at en eventuell konflikt vil være over, men antydet at USA har en sterk posisjon og at gjenoppbyggingen av Iran, dersom landet eksisterer i det hele tatt, vil ta lang tid. Iranske myndigheter har ikke kommet med en umiddelbar kommentar til Trumps uttalelser, men situasjonen er svært spent. \I et intervju med Wall Street Journal uttrykte Trump sin tro på at krigen vil bli over i løpet av kort tid, men nektet å gi en konkret dato. Han antydet likevel at det vil ta lang tid å gjenoppbygge Iran dersom landet blir angrepet og infrastruktur ødelegges. På spørsmål om bekymring for befolkningen i Iran og sivil infrastruktur, svarte Trump tilsynelatende uten bekymring. Samtidig advarer amerikanske etterretningsrapporter om at Iran trolig ikke vil åpne Hormuzstredet med det første, noe som tyder på at situasjonen er svært fastlåst. Søndag ettermiddag kom det en uttalelse fra en talsperson for Irans utenriksminister, som svarte på truslene med en tilsvarende trussel om angrep på amerikansk infrastruktur. Dette er en eskalerende verbal krig mellom de to nasjonene. Trump langet også ut mot Iran på Truth Social, hvor han kalte dem 'gale jævler' og advarte om at de ville 'leve i helvete' dersom de ikke åpnet Hormuzstredet. På Fox News sa han søndag at han tror han kan lande en avtale med Iran allerede mandag.\Bakgrunnen for konflikten er den pågående krigen mellom USA og Israel mot Iran, som har ført til at Hormuzstredet er stengt for skipstrafikk. Dette har ført til betydelige konsekvenser for eksporten av olje og gass, og har skapt økonomisk press på begge sider. Trumps uttalelser tyder på at han er villig til å bruke militære midler for å presse Iran til å gi etter for kravene. Samtidig tyder Irans respons på at de er forberedt på å forsvare seg og svare med samme mynt. Denne situasjonen representerer en ekstremt farlig utvikling i forholdet mellom USA og Iran, og kan potensielt føre til en åpen krig. Internasjonale observatører og diplomater følger situasjonen nøye og forsøker å finne en fredelig løsning. Spørsmålet er om Trumps trusler er en reell trussel eller et forsøk på å presse Iran til forhandlingsbordet. Resultatet av denne krisen vil ha vidtrekkende konsekvenser for hele regionen og den globale økonomien. Trump ser ut til å ha en sterk tro på sin evne til å forhandle frem en avtale, men tiden vil vise om dette er realistisk





