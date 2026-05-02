Trump truer med 25 prosent toll på europeiske biler og lastebiler

Donald Trump truer med å innføre en toll på 25 prosent på europeiske biler og lastebiler, noe som kan koste Tyskland opptil 15 milliarder euro. Trusselen kommer som svar på påstått brudd på handelsavtaler fra EUs side.

Donald Trump truer med å innføre en toll på 25 prosent på import av biler og lastebiler fra Europa , en trussel som kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for Tyskland og andre europeiske land.

Denne uttalelsen kom fredag via Trumps sosiale medieplattform Truth Social, hvor han begrunner trusselen med at EU ikke overholder handelsavtaler inngått med USA. Trump hevder at han vil iverksette tolløkningen allerede neste uke, noe som har skapt bekymring i europeiske regjeringer og næringsliv. Konsekvensene for Tyskland alene kan bli enorme. Ifølge Kiel Institute for the World Economy (IfW) kan tolløkningen koste Tyskland nær 15 milliarder euro, tilsvarende omtrent 163 milliarder norske kroner, i tapt produksjon.

IfW understreker at Tyskland, som en av EUs største økonomier, er spesielt sårbar for amerikanske importtoller. Den tyske bilindustrien har allerede lidd betydelige tap som følge av tidligere tollsatser, og IfW forventer at produksjonstapene kan øke til rundt 30 milliarder euro på sikt dersom Trump følger opp truslene sine. IfW-presidenten beskriver effektene som «betydelige» og peker på den potensielle destabiliserende virkningen på den europeiske økonomien.

Jens Südekum, sjefsrådgiver for den tyske økonomiministeren, påpeker at Trump har en tendens til å raskt trekke tilbake eller utsette slike trusler, men understreker samtidig behovet for en klar forklaring fra Trump om hvorfor han mener EU bryter handelsavtalen, og om det finnes et juridisk grunnlag for å innføre toll. Kritikere beskriver Trumps oppførsel som «uakseptabel» og frykter en eskalering av handelskonflikten mellom USA og Europa.

Denne situasjonen kommer i en tid hvor den globale økonomien allerede er preget av usikkerhet, og en ytterligere forverring av handelsforholdene kan ha negative konsekvenser for vekst og sysselsetting. Parallelt med truslene om toll på europeiske biler og lastebiler, har det kommet meldinger om at Trump har opphevet tollsatsene på whisky etter et statsbesøk fra kong Charles III og dronning Camilla.

Dette kan sees på som et forsøk på å myke opp forholdet til Storbritannia, men det endrer ikke det overordnede bildet av en proteksjonistisk handelspolitikk fra Trumps side. I tillegg til handelskonflikten med Europa, er det også rapportert om at Iran forsøker å tvinge rederier til å betale avgifter for å passere gjennom Hormuzstredet.

Det mest bemerkelsesverdige ved denne utviklingen er at avgiften kan betales i enten kinesiske yuan eller bitcoin, noe som indikerer en økende tendens til å utfordre den amerikanske dollarens dominans som reservevaluta. Dette kan ha langsiktige implikasjoner for det globale finanssystemet. IfW påpeker også at Tyskland neppe vil være alene om å lide betydelige tap dersom Trump følger opp tolltruslene sine.

Flere europeiske land med stor bilindustri vil bli hardt rammet, og den samlede effekten på den europeiske økonomien kan bli betydelig. Situasjonen krever en samordnet respons fra EU for å forsvare sine interesser og unngå en eskalerende handelskrig med USA. Det er avgjørende at EU og USA finner en løsning gjennom dialog og forhandlinger, basert på gjensidig respekt og overholdelse av internasjonale handelsregler





