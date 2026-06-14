Trump truer med å ødelegge fredsavtalen mellom Iran og USA

Trump har truet med å ødelegge fredsavtalen mellom Iran og USA etter at Israel angrep Beirut. Han har også reagert sterkt etter søndagens angrep mot Beirut og skrev på Truth Social at det ikke burde skjedd.

En fredsavtale mellom Iran og USA kan ligge klar innen to-tre timer, sa Trump under et intervju med Fox News. Beskjeden kommer like etter at han gikk knallhardt ut mot Israel som angrep Beirut.

Pakistan har vært med som mekler og partene var blitt enige om et rammeverk for en fredsavtale, ifølge Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Han opplyste også at Pakistan forbereder en elektronisk undertegning søndag, før tekniske forhandlinger fortsetter til uken. Trump har også reagert sterkt etter søndagens angrep mot Beirut og skrev på Truth Social at det ikke burde skjedd. Han sa også at han ringte Israels statsminister Benjamin Netanyahu etter angrepet og skjelte ham ut.

- Jeg kunne ikke tro det. En time før vi skulle signere avtalen, sa Trump. - Hvorfor måtte Bibi gjennomføre et jævla angrep? Jeg var så forbannet.

Han fikk høre det. Han har ingen jævla dømmekraft, sa Trump. Det er vanskelig å se hvordan dette vil påvirke forholdet mellom USA og Israel etter disse kommentarene fra Trump





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