Trump truer med folkemord i Iran: Sterk kritikk og krav om avsettelse

Donald Trump har kommet med trusler om å utslette en hel sivilisasjon i Iran dersom Hormuzstredet ikke gjenåpnes. Uttalelsene har utløst kraftige reaksjoner, med anklager om krigsforbrytelser og krav om at han fjernes fra presidentvervet. Kritikk kommer både fra demokrater og republikanere.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Dersom Iran ikke gjenåpner Hormuzstredet innen klokken 02.00 i natt norsk tid, vil en hel sivilisasjon dø i natt, ifølge president Donald Trump . Han truer med å jevne kraftverk, avsaltingsanlegg, oljeinstallasjoner og broer med jorden hvis Iran ikke gjenåpner den viktige oljetransportruten. Kritikken mot Trumps uttalelser er massiv, spesielt fra USA .

Flere politikere og kommentatorer anklager ham for å truer med krigsforbrytelser og folkemord, og stiller spørsmål ved hans mentale stabilitet. Chuck Schumer, den øverste demokraten i Senatet, omtaler Trump som en ekstremt syk person, mens andre krever at han fjernes fra presidentvervet. Chris Murphy, en demokratisk senator, peker på den globale energikrisen som har utviklet seg siden krigen begynte og at oljeprisen har skutt i været. Trumps uttalelser har skapt sjokk og vantro både i USA og Iran. Kritikere påpeker at handlingene kan bryte med internasjonal lov og defineres som terrorisme. \I Iran råder det forvirring og bekymring. Innbyggere og eksperter uttrykker sjokk over Trumps trusler, og frykter de katastrofale konsekvensene en slik handling vil medføre. Jurister og menneskerettighetseksperter peker på at Trumps uttalelser kan være krigsforbrytelser, og at trusselen om å utradere en hel sivilisasjon møter definisjonen av terrorisme. Iranere henvender seg direkte til amerikanere og ber dem stoppe sin egen president, og advarer om at Trumps handlinger vil få ringvirkninger over hele verden og føre til hevnaksjoner. Den tidligere republikanske representanten Marjorie Taylor Greene, som en gang var en av Trumps største støttespillere på Capitol Hill, kaller Trumps uttalelse ondskap og galskap og sier at det nå er på tide at han går. Kritikken mot Trump kommer ikke bare fra demokrater, men også fra flere republikanere, som uttrykker bekymring for uttalelsene. Ron Johnson, en republikansk senator, håper at uttalelsen bare er bløff. \Konsekvensene av Trumps uttalelser er svært alvorlige. Eksperter advarer om en humanitær katastrofe dersom Iran skulle slå tilbake mot infrastruktur i Gulf-landene, noe som kan føre til ekstremt høye oljepriser og sette USA i en svært dårlig posisjon internasjonalt. Frykten for en global energikrise er stor, og flere ser potensialet for ytterligere destabilisering i Midtøsten. Presidentens handlinger har ført til et dramatisk skifte i den politiske debatten, og mange stiller nå spørsmål ved hans egnethet til å lede landet. Demokrater har allerede tatt til orde for å benytte seg av det 25. grunnlovstillegget, som gir mulighet til å frata en president makten dersom han er uskikket. Reaksjonene viser dybden av bekymring over Trumps handlinger, og understreker den alvorlige situasjonen den globale politiske scenen nå befinner seg i. Trump får kritikk fra flere av sine egne, og eksperter stiller spørsmål ved hans mentale helse og hans handlinger defineres som krigsforbrytelser og terrorisme





