Trump truer med folkemord: Krever at han fjernes fra presidentvervet

Donald Trumps uttalelser om å utslette en hel sivilisasjon i Iran møtes med massiv kritikk. Flere krever at han fjernes fra presidentvervet, og eksperter vurderer om uttalelsene kan være krigsforbrytelser.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer. Dersom Iran ikke gjenåpner Hormuzstredet innen klokken 02.00 i natt norsk tid, vil en hel sivilisasjon vil dø i natt, ifølge president Donald Trump . Han truer med å jevne kraftverk, avsaltingsanlegg, oljeinstallasjoner og broer med jorden hvis Iran ikke gjenåpner den viktige oljetransportruten.

Dette er utgangspunktet for en heftig debatt og fordømmelse, både i USA og internasjonalt. Trumps uttalelser om å utslette en hel sivilisasjon har skapt sjokk og vantro. Kritikken er massiv, og kommer fra et bredt spekter av politiske aktører, eksperter og vanlige borgere. Mange stiller spørsmål ved Trumps mentale helse og kapasitet til å inneha presidentembetet. Flere amerikanske politikere, inkludert ledende demokrater, krever at Trump fjernes fra vervet. De viser til det 25. grunnlovstillegget, som gir mulighet for å avsette en president som anses ute av stand til å utføre sine plikter. Selv tidligere støttespillere, som Marjorie Taylor Greene, har tatt avstand fra Trumps uttalelser, og omtaler dem som ondskap og galskap. I Iran råder det forvirring og sinne. Mange iranere reagerer med vantro og frykt, og ber amerikanere om å stoppe sin egen president. De frykter de enorme konsekvensene av en mulig krig, og advarer om at Trumps handlinger vil få katastrofale følger for hele verden. Juseksperter og menneskerettighetsadvokater vurderer om Trumps uttalelser kan klassifiseres som krigsforbrytelser. De peker på at trusler om å utslette en hel sivilisasjon kan være definisjonen på terrorisme, med det formål å oppnå politiske mål gjennom vold eller trusler om vold mot sivile. Pedram Soltani, en kjent iransk forretningsmann, advarer om at en bombing vil føre til en humanitær katastrofe, og at USA kan bli et av verdens mest forhatte land som følge av dette. Den globale bekymringen er stor, og flere spørsmål stilles om Trumps motiver og intensjoner. Den amerikanske pressen er full av analyser og kommentarer om situasjonen. Juridiske eksperter diskuterer grunnlovsmessige muligheter for å reagere på presidentens uttalelser, mens sikkerhetspolitiske analytikere ser på de mulige konsekvensene av en militær konflikt. I tillegg til den politiske analysen, rettes også oppmerksomheten mot de humanitære aspektene ved en potensiell krig, og mulige følger for den globale økonomien. Oljeprisene er allerede i fokus, og frykten for ytterligere ustabilitet i energimarkedene er stor. De internasjonale reaksjonene på Trumps uttalelser er blandede. Noen fordømmer de sterkt, mens andre etterlyser en mer forsiktig tilnærming. Uansett hvordan man ser på det, er det klart at Trumps utspill har skapt en ekstremt spent situasjon, og at verden følger nøye med på utviklingen





Trump truer Iran med ødeleggelse: Krever Hormuzstredet gjenåpnet innen tirsdagDen tidligere amerikanske presidenten, Donald Trump, har kommet med sterke trusler mot Iran, og krever at Hormuzstredet åpnes innen tirsdag kveld. Trusselen innebærer omfattende ødeleggelser av Irans infrastruktur dersom kravet ikke etterkommes. Iran svarer med lignende trusler.

Trump om Iran-aksjonen: – Vanskelig rednings­aksjon– Vi sendte inn 200 menn for å hente én, sier president Donald Trump.

Trump om Iran-aksjonen: – Vanskelig rednings­aksjon– Vi sendte inn 200 menn for å hente én, sier president Donald Trump.

Trump om Iran-aksjonen: – Vanskelig rednings­aksjon– Vi sendte inn 200 menn for å hente én, sier president Donald Trump.

Trump om Iran-aksjonen: – Vanskelig rednings­aksjon– Vi sendte inn 200 menn for å hente én, sier president Donald Trump.

Wall Street Journal: – Vi finner snart ut hvem som bløfferAll oppmerksomhet er rettet mot Donald Trumps frist tirsdag kveld, skriver The Wall Street Journal.

