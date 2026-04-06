Trump truer med massive angrep på Iran – Ultimatum utløper i morgen

President Trump varsler nye, omfattende angrep mot Iran hvis ikke landet går med på en avtale. USA krever fri ferdsel gjennom Hormuzstredet. Iran avviser våpenhvile og krever en permanent slutt på krigen. Oljeprisen stiger.

Natt til onsdag utløper Trump s frist for Iran. På en pressekonferanse mandag understreket den amerikanske presidenten at han vil iverksette omfattende nye angrep mot Iran dersom partene ikke oppnår enighet om å avslutte krigen. – Hele landet kan bli slått ut i løpet av én natt, og den natten kan være i morgen, sa han. – Vi har en plan hvor hver eneste iranske bro er ødelagt innen klokken 12 i morgen.

Trump tilføyde at han ikke ønsker at dette skal skje – at iranerne istedenfor skal imøtekomme USA og bli enige om en avtale. Denne avtalen må inkludere fri ferdsel av olje og andre varer gjennom Hormuzstredet, en smal vannvei som forbinder Persiabukta med Det indiske hav – og dermed også oljeproduksjonen i Midtøsten med resten av verden, ifølge Trump. På spørsmål om våpenhvile svarte presidenten: – Jeg kan ikke diskutere våpenhvile, men vi har en aktivt deltakende part på motsatt side. – De har til i morgen, så får vi se hva som skjer. Ifølge forsvarsminister Pete Hegseth vil USA rette flere angrep mot Iran i dag enn noen gang siden krigen brøt ut. – I morgen kan det bli enda flere. Iran har et valg, sa han. Tidligere på mandag meldte Reuters at Iran og USA hadde mottatt forslag om en umiddelbar våpenhvile. Nettstedet Axios har meldt at landene diskuterer en 45 dagers pause i krigføringen som en del av en tostegs plan for å avslutte krigen. USA skal i den forbindelse ha utarbeidet 15 krav som er sendt til Teheran via Pakistan. Disse kravene har ikke blitt godt mottatt i det iranske regjeringsapparatet, ifølge talsperson Esmail Baghaei. Han sa til landets nyhetsbyrå IRNA at Iran avviser våpenhvile og isteden krever en permanent slutt på krigen. Diplomatiske samtaler er «absolutt uforenlige med ultimatum, forbrytelser og trusler om å begå krigsforbrytelser», uttalte han. Oljeprisen viste en liten økning. Klokken 19.08, like før presidenten begynte å snakke, kostet et fat Brent-olje 110 dollar, mens et fat amerikansk lettolje (WTI) ble handlet for 112,72 dollar. Klokken 19.43 hadde nordsjøoljen Brent steget til 111,02 dollar per fat, mens WTI var oppe i 114,14 dollar. Den amerikanske presidenten fortsatte å presse Iran for å komme til forhandlingsbordet. Han understreket at alternativet til en avtale var omfattende ødeleggelse og en eskalering av konflikten. Uttalelsene hans understreket alvoret i situasjonen og presset på Iran for å gjøre innrømmelser. Samtidig som han presenterte en hard linje, antydet han også en åpenhet for diplomatiske løsninger, forutsatt at Iran var villig til å forhandle på USAs vilkår. Forsvarsminister Hegseth støttet presidentens uttalelser og forsterket budskapet om at USA var forberedt på å handle kraftfullt hvis Iran ikke valgte veien til fred. Han påpekte at USA hadde kapasiteten til å påføre Iran betydelige skader. De høye oljeprisene speilet den økende bekymringen i markedet over potensielle forstyrrelser i oljeforsyningen fra Midtøsten. Investorer fulgte nøye med på utviklingen, da en ytterligere eskalering av konflikten kunne føre til enda høyere priser og økonomisk ustabilitet. Spenningen mellom USA og Iran har økt dramatisk i det siste, og verdenssamfunnet følger nøye med på utviklingen. Mange frykter at konflikten kan utvikle seg til en fullskala krig, med katastrofale konsekvenser for hele regionen. Forhandlingene mellom partene er avgjørende for å unngå en slik utvikling. En diplomatisk løsning virker nå å være svært vanskelig å oppnå, mens krigstrusselen henger tungt over regionen. USAs krav om fri ferdsel gjennom Hormuzstredet er et sentralt punkt i konflikten. Hormuzstredet er en kritisk flaskehals for global oljehandel, og eventuelle restriksjoner på skipsfarten i området kan få store konsekvenser for verdensøkonomien. Irans avvisning av en våpenhvile tyder på at landet ikke er villig til å gi etter for presset fra USA. Den iranske regjeringen ser ut til å kreve en permanent slutt på krigen, noe som indikerer at de ønsker å sikre sine langsiktige interesser i regionen. Utviklingen de neste timene og dagene vil være avgjørende for å avgjøre om konflikten kan løses fredelig, eller om verden står overfor en ny, omfattende krig i Midtøsten





President Donald Trump bekrefter at savnet flyver er hentet ut fra Iran
Det andre besetningsmedlemmet fra F-15-flyet som ble skutt ned over Iran, er hentet ut etter en «kraftig skuddveksling», bekrefter president Donald Trump.

President Donald Trump bekrefter at savnet besetningsmedlem er hentet ut fra Iran
I en svært risikabel operasjon klarte amerikanske spesialsoldater å hente ut den savnede amerikanske flyveren langt inne på iransk territorium, ifølge USAs president.

Trump truer Iran med ødeleggelse hvis ikke Hormuzstredet åpnes
USAs president utstedte trusler mot Iran og satte en frist for å gjenåpne Hormuzstredet. Han advarte om ødeleggelse av infrastruktur hvis ikke dette skjer. Iran svarte med lignende trusler. Uttalelsene kommer til tross for bekymringer fra amerikanske etterretningsrapporter.

Ultimatum tirsdag: Trump illsint på Iran
Trump er rasende på Iran og varsler at tirsdag vil være «Power Plant Day, and Bridge Day, all wrapped up in one».

Trump truer Iran med ødeleggelse: Krever Hormuzstredet gjenåpnet innen tirsdag
Den tidligere amerikanske presidenten, Donald Trump, har kommet med sterke trusler mot Iran, og krever at Hormuzstredet åpnes innen tirsdag kveld. Trusselen innebærer omfattende ødeleggelser av Irans infrastruktur dersom kravet ikke etterkommes. Iran svarer med lignende trusler.

USA og Iran forhandler om våpenhvile: Mulighet for fred etter Trump-ultimatum
USA, Iran og regionale meklere diskuterer vilkårene for en potensiell 45-dagers våpenhvile som kan bane vei for en permanent slutt på konflikten. President Trumps ultimatum til Iran er forlenget, og presset er stort for å unngå en opptrapping av konflikten.

