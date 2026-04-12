Trump truer med å «sprenge til helvete» iranere – varsler kontroll over Hormuzstredet

Donald Trump kommer med harde uttalelser om Iran, varsler blokade av Hormuzstredet og truer med voldsomme konsekvenser for iranske angrep. Eksperter advarer om potensielle konsekvenser for verdensøkonomien.

Donald Trump la søndag ut to kraftige uttalelser på Truth Social, hvor han annonserte en umiddelbar endring i USAs tilnærming til Hormuzstredet og Irans aktiviteter. Trump erklærte at den amerikanske marinen ville ta kontroll over skipstrafikken i det strategisk viktige stredet, og antydet en potensiell blokade. Han varslet også om sterke konsekvenser for enhver iraner som angriper amerikanske styrker eller fredelige skip, og uttalte at de ville bli «SPRENGT TIL HELVETE».

Dette kommer etter rapporter om mislykkede fredsforhandlinger mellom USA og Iran, hvor Trump anklager Iran for å drive med «global utpressing» gjennom å kreve ulovlige avgifter og legge ut miner i Hormuzstredet. I sine uttalelser hevdet Trump at USA vil begynne å ødelegge miner og stanse skip som har betalt ulovlige avgifter. Han antydet også at NATO kunne bli involvert i å håndtere situasjonen i Hormuzstredet, og sa at flere land ville være villige til å hjelpe USA. I tillegg til disse uttalelsene, hevdet Trump at samtalene med Iran hadde vært «veldig vennlige» mot slutten av forhandlingene, selv om de til slutt brøt sammen. Han anklaget Iran for å ikke ville gi opp ambisjonene om å skaffe seg atomvåpen som hovedårsak til bruddet.\Eksperter og kommentatorer har reagert på Trumps uttalelser. Ståle Ulriksen, forsker ved Sjøkrigsskolen og statsviter, påpeker at Trump ser ut til å uttrykke seg på en måte som er uvanlig for en tidligere president. Han kommenterte Trumps retorikk om å «sprenge til helvete», og sa at det var overraskende at en tidligere president ser behov for å uttrykke seg slik. Ulriksen fremhever også de potensielle konsekvensene av en blokade i Hormuzstredet, som er en kritisk transportrute for olje og kan påvirke globale priser. Han fremhever også den militære situasjonen i området, og antyder at Iran fortsatt kan utgjøre en trussel med antiskipsmissiler og ubåter. Ulriksen advarer om at det er mistanke om at USA er i ferd med å gå tom for visse typer militært utstyr, inkludert missiler, og at våpenhvilen fra amerikansk side kan være en midlertidig pause for å skaffe mer materiell. Han påpeker også at Iran har en flåte av små ubåter som kan utgjøre en trussel mot skipstrafikken i stredet.\De siste uttalelsene fra Trump har skapt bekymring for en mulig eskalering av konflikten i Persiabukta. Trumps aggressive retorikk og varsel om å ta kontroll over Hormuzstredet kan føre til økte spenninger og potensielle sammenstøt med Iran og dets allierte. Den annonserte blokaden og inspeksjonen av skip kan også forverre den allerede anstrengte situasjonen i regionen. Mens Trump antyder at forhandlinger fant sted, og at samtalene var vennlige, har bruddet i forhandlingene og anklagene om utpressing fra Irans side, kastet en skygge over fredsprosessen. Utspillet fra Trump kommer på et tidspunkt hvor verdensøkonomien allerede er sårbar, og en blokade i Hormuzstredet vil kunne føre til økte oljepriser og globale økonomiske konsekvenser. Det er viktig å følge utviklingen nøye og analysere de mulige konsekvensene av Trumps handlinger og uttalelser for å forstå utviklingen i Midtøsten og dens globale innvirkning





