Trump truer med å straffe NATO-allierte og antyder uttrekk fra alliansen

President Donald Trump har uttrykt misnøye med NATO-allierte, og antyder straffetiltak og mulig uttrekning fra alliansen. Dette kommer etter at flere land skal ha avslått å sende krigsskip til Hormuzstredet på Trumps forespørsel. NATO-sjef Mark Rutte har vært i Washington D.C. for å diskutere saken.

Hør på saken. Trump skal ha krevd at allierte nasjoner sendte krigsskip til Hormuzstredet for å beskytte oljetransporten. Dette forslaget skal ha blitt avslått av en rekke land. Etter dette har Trump kommet med trusler om å straffe NATO -land som ikke viser tilstrekkelig lojalitet, og han har antydet at USA kan trekke seg ut av NATO . Straffemetoden som har blitt diskutert er å flytte amerikanske soldater fra land som anses som illojale, til land i Europa som viser større lojalitet overfor USA .

Onsdag denne uken ankom NATO-sjef Mark Rutte Washington D.C. for møter med både president Trump og utenriksminister Marco Rubio. Rutte har tidligere blitt kritisert for å virke for ettergivende overfor Trump, og han skapte oppsikt da han i fjor omtalte Trump som «daddy». Etter møtet onsdag, som Rutte beskriver som en «åpen og ærlig diskusjon mellom gode venner», snakket han med CNN. I intervjuet uttrykker Rutte forståelse for Trumps skuffelse. Samtidig presiserte han overfor Trump at mange europeiske land bidrar på andre måter, blant annet med logistikkstøtte, overflygninger, baser og annen form for støtte. Tidligere skal Trump ha uttalt at NATO-allierte «ble satt på prøve og feilet» da USA og Israel innledet en konflikt mot Iran, og disse landene ikke kom USA til unnsetning. Dette fremgår av en uttalelse fra Det hvite hus’ pressesekretær Karoline Leavitt. På spørsmål om USA fortsatt vurderer å trekke seg ut av NATO, svarte Leavitt at presidenten trolig ville diskutere saken med Rutte. Rutte ønsket ikke å svare på spørsmålet om presidenten hadde antydet at han ville forsøke å trekke USA ut av alliansen. – Vel, som jeg sa, det er en tydelig skuffelse, men samtidig lyttet han også nøye til mine argumenter om hva som faktisk skjer, sa Rutte da han ble presset på spørsmålet. Donald Trump selv har ikke uttalt seg direkte til pressen, men har publisert en melding i store bokstaver på Truth Social etter møtet: «NATO var ikke der da vi trengte dem, og kommer ikke til å være der om vi trenger dem igjen. Husk Grønland, det store, dårlig styrte isflaket!!!» Karoline Leavitt, Det hvite hus’ pressesekretær, sa på onsdag at Donald Trump skulle diskutere USAs NATO-medlemskap med NATO-sjefen Mark Rutte. – Det er ganske trist at NATO snudde ryggen til det amerikanske folket de siste seks ukene, når det er amerikanerne som har finansiert deres forsvar, sa pressetalsperson i Det hvite hus, Karoline Leavitt onsdag





