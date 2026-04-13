Trump varsler blokade av Hormuz-stredet: Iran truer med motreaksjoner

USAs president Donald Trump har annonsert en blokade av Hormuz-stredet, noe som har ført til sterke reaksjoner fra Iran og bekymring for global sjøfart og energimarkeder.

Lytt til saken. USAs president Donald Trump kunngjorde nylig, via sitt sosiale medium Truth Social, at blokaden av Hormuz-stredet er iverksatt. Denne annonseringen kom etter at fredssamtalene med Iran kollapset. Trump erklærte at blokaden ville gjelde alle skip som forsøkte å seile inn i eller ut av Hormuz-stredet. I en oppdatering på Truth Social skrev han: «Hvis noen av de iranske skipene kommer nær vår blokade, vil de bli eliminert.

Irans marine ligger på havets bunn, fullstendig utslettet – 158 skip. Det vi ikke har truffet er deres lille antall av det de kaller 'hurtigangrepsskip', fordi vi ikke anså dem som en stor trussel. Advarsel: Hvis noen av disse skipene kommer i nærheten av vår BLOKADE, vil de umiddelbart bli ELIMINERT.» Denne meldingen ble publisert klokken 16:25. Pentagon har bekreftet at amerikanske marinefartøyer vil stanse alle skip som er på vei til eller fra iranske havner, mens andre skip vil få passere gjennom Hormuz-stredet. Den strategisk viktige vannveien har opplevd minimal trafikk siden USA og Israel innledet sin angrepskrig mot Iran den 28. februar, noe som allerede har hatt betydelige konsekvenser for oljeprisen, ifølge NTB. Mandag befant det seg 187 tankskip med 172 millioner fat råolje og petroleumsprodukter i Persiabukta, og de fleste av disse holdt avstand til Hormuz-stredet. Iranske myndigheter har reagert sterkt på den varslede amerikanske blokaden av iranske havner. Irans forsvar har fordømt Trumps handlinger og omtalt dem som ulovlig piratvirksomhet. Samtidig har Iran truet de andre golflandene og hevdet at ingen havner i Persiabukta er trygge. Dette er meldinger fra flere nyhetsbyråer som siterer iranske statlige medier. NATO-allierte har allerede uttalt at de ikke vil bli involvert i USAs blokadeplan. De foreslår i stedet å gripe inn først etter at konflikten er over. Dette står i sterk kontrast til Trumps uttalelser om at det amerikanske militæret ville samarbeide med andre land for å blokkere all sjøtrafikk på vannveien. Denne uttalelsen kom etter at helgens samtaler ikke førte til enighet om å avslutte den seks uker lange konflikten. EUs utenrikspolitiske sjef, Kaja Kallas, uttalte på et møte i FNs sikkerhetsråd i New York at situasjonen i Hormuz-stredet er et klart argument for en «sterk internasjonal koalisjon for maritim sikkerhet», ifølge Reuters. Hun spesifiserte ikke hvilke konkrete tiltak en slik koalisjon ville iverksette, men understreket at EU avviser enhver handling som begrenser «fri og sikker passasje gjennom sundet i samsvar med folkeretten». Den eskalerende situasjonen i Hormuz-stredet er et resultat av de mislykkede fredssamtalene mellom USA og Iran. Trumps beslutning om å iverksette blokaden har ytterligere forverret spenningen i regionen. Mens USA hevder å beskytte sine interesser og opprettholde sikkerheten i området, ser Iran på blokaden som en aggresjonshandling og en krenkelse av internasjonal lov. Den manglende enigheten mellom partene og de motstridende uttalelsene fra internasjonale aktører skaper en usikker situasjon for sjøfarten og globale energimarkeder. Oljeprisene har allerede reagert på den økte usikkerheten, og mange analytikere forventer ytterligere volatilitet dersom konflikten eskalerer. Den potensielle innvirkningen på verdensøkonomien er betydelig, ettersom Hormuz-stredet er en kritisk transportåre for global oljehandel. Samtidig er det tydelig at et militært sammenstøt kan få katastrofale konsekvenser, både for de involverte landene og for den regionale stabiliteten. Den internasjonale responsen er splittet, og det er derfor avgjørende at diplomatiske kanaler holdes åpne for å unngå en ytterligere eskalering av konflikten. Situasjonen krever en forsiktig tilnærming og en konstruktiv dialog for å finne en fredelig løsning og sikre stabiliteten i Hormuz-stredet. Har du tips? Send oss informasjon, bilder eller video





Vance om Iran-forhandlinger: - Vi drar tilbake til USA uten en avtaleUSAs visepresident J.D. Vance sier at Iran ikke har godtatt USAs vilkår.

Vance om Iran-forhandlinger: - Vi drar tilbake til USA uten en avtaleUSAs visepresident J.D. Vance sier at Iran ikke har godtatt USAs vilkår.

Vance om Iran-forhandlinger: - Vi drar tilbake til USA uten en avtaleUSAs visepresident J.D. Vance sier at Iran ikke har godtatt USAs vilkår.

Vance om Iran-forhandlinger: - Vi drar tilbake til USA uten en avtaleUSAs visepresident J.D. Vance sier at Iran ikke har godtatt USAs vilkår.

Vance om Iran-forhandlinger: - Vi drar tilbake til USA uten en avtaleUSAs visepresident JD Vance sier at Iran ikke har godtatt USAs vilkår.

Vance om Iran-forhandlinger: - Vi drar tilbake til USA uten en avtaleUSAs visepresident JD Vance sier at Iran ikke har godtatt USAs vilkår.

