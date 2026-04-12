Trump varsler blokade av Hormuzstredet og truer Iran

Tidligere president Donald Trump annonserte en blokade av Hormuzstredet og kom med sterke trusler mot Iran, noe som bekymrer verden og eksperter.

Søndag publiserte tidligere president Donald Trump to kraftige meldinger på Truth Social. Han varslet at USA ville ta kontroll over skipstrafikken i Hormuzstredet, en viktig transportrute for olje som forbinder Persiabukta med Omanbukta. I meldingene skrev han blant annet at enhver iraner som skyter mot amerikanske styrker eller fredelige fartøy ville bli «spredt til helvete».

Trump annonserte at den amerikanske marinen, ansett som verdens beste, ville begynne å blokkere alle skip som forsøkte å komme inn eller ut av Hormuzstredet med umiddelbar virkning, fra klokken 16:00 norsk tid mandag 13. april. U.S. Central Command (CENTCOM), en del av det amerikanske forsvarsdepartementet, bekreftet dette på X. Blokaden vil gjelde alle skip som går inn eller ut av iranske havner, og vil bli håndhevet upartisk mot fartøy fra alle nasjoner. Samtidig understreket CENTCOM at navigasjonsfriheten for fartøy som passerer gjennom Hormuzstredet til og fra ikke-iranske havner ikke vil bli hindret.

Trump uttalte videre at han forventet hjelp fra NATO i håndteringen av situasjonen, og at samtalene med Iran hadde vært «veldig vennlige» mot slutten. Reaksjonene fra Iran har så langt vært avmålte. Høytstående tjenestemenn har kommentert Trumps uttalelser i sosiale medier. Mohsen Rezaei, en rådgiver for øverste leder Mojtaba Khamenei, uttalte at Iran hadde «store, urørte virkemidler» for å motvirke en blokade, og at de ikke ville la seg presse. Mohammad Bagher Ghalibaf, Irans øverste forhandler og parlaments talsmann, advarte amerikanere om de økonomiske konsekvensene av situasjonen.

Hormuzstredet er kritisk for global oljetransport, og en blokade kan ha store konsekvenser for verdensøkonomien, noe som allerede er delvis demonstrert siden USA og Israel gikk til angrep på Iran i slutten av februar. Forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen påpeker at forhandlinger mellom USA og Iran vanligvis varer i lang tid, og at det er spørsmål om hvor seriøse partene er. Han påpeker også at USA kan være i ferd med å gå tom for visse militære ressurser, og at det er en mistanke om at våpenhvilen fra amerikansk side kun er en pause for å få flere militære ressurser på plass. Ulriksen fremhever også trusselen fra iranske antiskips-missiler og ubåter.

Trump hevdet også at USA hadde deltatt i 20 timers fredsforhandlinger med Iran, som ble avbrutt da Iran ikke ville gi opp sine ambisjoner om atomvåpen. Han anklaget Iran for global utpressing ved å legge miner i Hormuzstredet og kreve ulovlige avgifter fra skip. Trump understreket at USA ikke ville la seg bli utpresset og at de ville starte arbeidet med å ødelegge miner i farvannet.





