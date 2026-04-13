Trump varsler blokade av Hormuzstredet og truer Iran

USA vil blokkere skipstrafikken i Hormuzstredet og truer med å "sprenge til helvete" iranere som angriper. Iran svarer med advarsler og antydninger om motreaksjoner.

Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. På Truth Social kommer Trump søndag med to lange, knallharde meldinger. Han skriver blant annet: Enhver iraner som skyter mot oss, eller mot fredelige fartøy, vil bli SPRENGT TIL HELVETE! Presidenten varsler at USA nå vil ta kontroll over skipstrafikken i det omstridte stredet: Med umiddelbar virkning vil den amerikanske marinen, den beste i verden, begynne prosessen med å blokkere alle skip som prøver å komme inn i eller ut av Hormuzstredet Hormuzstredet Hormuzstredet er en smal vannvei som forbinder Persiabukta med Omanbukta og er en av verdens viktigste transportruter for olje., skriver Trump .

På et tidspunkt vil vi komme til en ordning der alle får gå inn og alle får gå ut, skriver han videre. Sent søndag kveld skriver amerikanske myndigheter på X at blokaden starter kl. 16:00 norsk tid mandag 13. april. Det er U.S. Central Command (CENTCOM) som melder dette, som er en del av det amerikanske forsvarsdepartementet. Blokaden vil gjelde alle skip på vei inn og ut av iranske havner, står det i innlegget. Blokaden vil bli håndhevet upartisk mot fartøy fra alle nasjoner som går inn i eller forlater iranske havner og kystområder, inkludert alle iranske havner i Persiabukta og Omanbukta. CENTCOM-styrker vil ikke hindre navigasjonsfriheten for fartøy som passerer gjennom Hormuzstredet til og fra ikke-iranske havner.

Til Fox News hevder Trump at Nato vil hjelpe med Hormuzstredet. Vi tror at mange land kommer til å hjelpe oss med dette, sier presidenten. Trump sier også at samtalene med Iran var veldig vennlige på slutten. Det har så langt ikke kommet noen reaksjon fra øverste hold i Iran, men to høytstående tjenestemenn har allerede tatt til sosiale medier for å kommentere Trumps blokade, skriver The New York Times. Iran har store, urørte virkemidler for å motvirke enhver maritim blokade, og Iran vil ikke la seg presse med tweets og innbilte planer, skriver Mohsen Rezaei ifølge avisen. Rezaei er en tidligere øverstkommanderende som nå er en rådgiver for øverste leder Mojtaba Khamenei. Irans øverste forhandler og parlamentets talsperson, Mohammad Bagher Ghalibaf, advarer den jevne amerikaner: Snart vil dere lengte etter bensin til 4–5 dollar, sier han på X ifølge NYT.

Hormuzstredet er en av verdens viktigste transportruter for olje. En blokade En blokade er en handling der man hindrer varer, tjenester eller mennesker i å komme inn eller ut av et område, ofte brukt som en militær eller politisk strategi. kan få store konsekvenser for verdensøkonomien. Siden 28. februar har stredet i praksis vært helt eller delvis stengt etter at USA og Israel gikk til angrep på Iran. Blokkeringen har påvirket bensin- og dieselpriser over store deler av verden.

Forsker på sjøkrigsskolen og statsviter, Ståle Ulriksen, sier til VG at forhandlinger som USA og Iran satt i, vanligvis varer i månedsvis og er en lang prosess. Det har aldri skjedd at noen forhandlinger lykkes første døgnet. Da kan man lure på hvor seriøse partene er. Han sier amerikanerne nå begynner å nå et svært lavt nivå av en del militært utstyr, blant annet missiler. En del av oss har en mistanke om at våpenhvilen fra amerikansk side kun er en pause med hensikt om å få mer militære midler på plass. Når det gjelder Hormuzstredet sier Ulriksen at fram til nylig har amerikanerne ligget på god avstand. Det er mistanke om at Iran har ganske mange antiskips-missiler igjen. Det er ikke noe du kan skyte på hverken Emiratene eller Israel med, så de har ikke hatt bruk for de hittil. Det utgjør en relativt stor trussel.

Trump sier han kommer til å sprenge til helvete Iranere som skyter mot dem? Det gjør de nok, de skyter på alle som skyter på dem. Det er ikke handlingen som overrasker meg her, mer at han ser behov for å snakke som en tenåring om det, sier han og legger til: Det som er veldig usikkert er hvor mange av de iranske ubåtene som er tatt ut, spesielt de små. Ulriksen sier at disse ubåtene ikke kan nå særlig langt, og at de heller ikke kan være ute særlig lenge i gangen, men: De har et par torpedoer hver. De kan gå inn uten å bli sett. Iranerne har hatt et sted mellom 16 og 24 slike. Amerikanerne har tatt ut noen, men vi vet ikke hvor mange. Det kan være en trussel.

President Trump melder søndag at USA deltok i 20 timers fredsforhandlinger med Iran, men at forhandlingene ble brutt da Iran ikke ville gi opp ambisjonene om å skaffe seg atomvåpen. Trump anklager Iran for utpressing ved å legge miner i Hormuzstredet og kreve ulovlige avgifter fra skip som passerer. Dette er global utpressing, og ledere av land, spesielt USA, vil aldri la seg bli utpresset, skriver Trump. Han skriver videre at USA nå vil starte arbeidet med å ødelegge miner som Iran skal ha lagt ut i farvannet.

Det er viktig å merke seg at situasjonen er svært spent og at uttalelsene fra begge sider må tolkes med forsiktighet. Eskaleringen i Hormuzstredet kan ha store konsekvenser for global sikkerhet og økonomi. Den amerikanske marinens blokade, kombinert med Irans sterke reaksjoner, skaper en usikkerhet som kan føre til ytterligere spenning og potensielt militær konfrontasjon. Videre er det viktig å følge utviklingen av drivstoffpriser globalt, da en blokade av Hormuzstredet kan føre til betydelige prisøkninger på bensin og diesel. Dette vil påvirke både forbrukere og næringsliv over hele verden.

Observatører følger nøye med på om andre land vil støtte eller motsette seg den amerikanske blokaden, noe som vil kunne endre dynamikken i konflikten. Den politiske responsen fra internasjonale organisasjoner som FN vil også være avgjørende for å dempe spenningen og finne en diplomatisk løsning. Det er essensielt å forstå at denne situasjonen er kompleks og preget av geopolitiske interesser fra flere aktører. De langsiktige konsekvensene er vanskelige å forutse, men det er klart at Hormuzstredet vil fortsette å være et fokus for internasjonal oppmerksomhet i tiden fremover.





Forhandlinger mellom USA og Iran: Hormuzstredet og atomprogram på agendaenSamtaler mellom USA og Iran pågår lørdag, med fokus på Hormuzstredet og atomprogrammet. Partene er uenige om kontrollen av Hormuzstredet, og Frankrikes president Macron oppfordrer til en avtale.

Financial Times: Forhandlingene mellom Iran og USA står fast om HormuzstredetUSA og Iran møtes lørdag til direkte forhandlinger i Islamabad i forsøk på å nå en fredsavtale. Samtalene står fast om Hormuzstredet, ifølge Financial Times.

Forhandlinger om Hormuzstredet i knipe: Iran advarer USAForhandlinger om Hormuzstredet mellom Iran og USA ser ut til å ha stoppet opp. Iran advarer amerikanske militærskip og krever blant annet våpenhvile og erstatning. Flere amerikanske skip har krysset stredet, noe som eskalerer spenningen. Donald Trump kommenterer situasjonen.

