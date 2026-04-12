Trump varsler blokade av Hormuzstredet og truer Iran med voldsom respons

Donald Trump kunngjør blokade av Hormuzstredet, advarer Iran og anklager dem for utpressing. Eksperter uttrykker bekymring for eskalering og økonomiske konsekvenser.

Den tidligere amerikanske presidenten, Donald Trump, har kommet med en rekke kraftige uttalelser på sin sosiale medieplattform Truth Social. Han varsler en umiddelbar blokade av Hormuzstredet, en kritisk vannvei for global oljetransport. Trump hevder at den amerikanske marinen, ansett som verdens beste, vil håndheve blokaden for alle skip som prøver å komme inn eller ut av iranske havner. I sine meldinger uttrykker han en aggressiv holdning overfor Iran, og advarer om at enhver iraner som angriper amerikanske styrker eller fartøyer vil bli møtt med voldsom respons. Han antyder også at allierte, inkludert Nato, vil bidra til å sikre Hormuzstredet.

Trumps kunngjøring har skapt bekymring og reaksjoner fra ulike hold. Iranske tjenestemenn har allerede reagert, og antyder at Iran har midler til å motvirke en slik blokade og ikke vil la seg presse av «innbilte planer». De advarer også om mulige konsekvenser for amerikanske forbrukere, spesielt knyttet til bensinpriser. Hormuzstredet er en vital transportrute for olje, og en blokade kan få vidtrekkende økonomiske konsekvenser globalt. Ståle Ulriksen, forsker ved Sjøkrigsskolen, kommenterer at forhandlinger mellom USA og Iran vanligvis tar måneder, og tviler på hvor seriøse partene er når det gjelder Trumps uttalelser. Han peker også på en mulig militær opprustning fra amerikansk side, og bekymringer knyttet til iranske ubåter og antiskips-missiler, som kan utgjøre en trussel.

Den tidligere presidenten anklager Iran for å drive global utpressing, ved å legge ut miner i Hormuzstredet og kreve ulovlige avgifter fra skip. Han hevder at USA ikke vil tillate seg å bli utpresset og at de vil starte arbeidet med å fjerne minene. Trump forteller også at USA deltok i 20 timers fredsforhandlinger med Iran, men at disse brøt sammen da Iran ikke ville gi opp sine atomvåpenambisjoner. Denne utviklingen skjer på et tidspunkt der spenningen mellom USA og Iran allerede er høy, noe som øker bekymringen for en mulig eskalering i regionen. Trumps handlinger og uttalelser signaliserer en skjerpet konfrontasjon med Iran, og de globale implikasjonene av dette er betydelige





Iran har lagt ut kart for trygg seilas i HormuzstredetRevolusjonsgarden i Iran har lagt ut kart som viser alternative skipsleier i Hormuzstredet, slik at skip kan unngå minelagte områder.

