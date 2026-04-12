Trump varsler blokade av Hormuzstredet og truer Iran med "sprengning til helvete"

Donald Trump varsler blokade av skipstrafikken i Hormuzstredet, og kommer med sterke advarsler til Iran. Iranske tjenestemenn svarer med advarsler og antydninger om konsekvenser.

Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Den tidligere amerikanske presidenten, Donald Trump , kom søndag med en rekke kraftige uttalelser på sin sosiale medieplattform, Truth Social. Han advarte Iran om at enhver handling rettet mot amerikanske styrker eller fartøyer i Hormuzstredet ville møtes med umiddelbare og alvorlige konsekvenser.

Trump kunngjorde også at USA ville innføre en blokade av skipstrafikken i det strategisk viktige stredet, med virkning fra mandag 13. april, norsk tid. Denne blokaden skulle håndheves av U.S. Central Command (CENTCOM), en del av det amerikanske forsvarsdepartementet, og ville gjelde alle skip som ankom eller forlot iranske havner i Persiabukta og Omanbukta. Trump antydet at Nato og andre allierte nasjoner ville bidra til å sikre Hormuzstredet, og uttrykte håp om at en løsning kunne finnes for å tillate fri ferdsel for alle skip. Disse uttalelsene følger en periode med økende spenning i regionen, og kan potensielt eskalere den allerede anstrengte situasjonen mellom USA og Iran. I kjølvannet av Trumps uttalelser, svarte iranske tjenestemenn med en blanding av advarsler og forsikringer. Ifølge The New York Times, antydet iranske tjenestemenn at Iran besitter betydelige ressurser for å imøtegå en maritim blokade, og at de ikke ville la seg presse av «tweets og innbilte planer». En tidligere øverstkommanderende og nå rådgiver for Irans øverste leder, Mojtaba Khamenei, Mohsen Rezaei, uttrykte at Iran ville svare på eventuelle blokader. Samtidig advarte Mohammad Bagher Ghalibaf, Irans øverste forhandler og parlaments talsperson, amerikanerne om mulige økonomiske konsekvenser av en slik situasjon, og antydet at bensinpriser kunne stige. Hormuzstredet er en kritisk transportrute for olje, og en blokade kan få vidtrekkende effekter på verdensøkonomien. Ståle Ulriksen, forsker ved Sjøkrigsskolen og statsviter, påpekte at forhandlinger mellom USA og Iran vanligvis varer i lang tid, og at det ville være uvanlig om en løsning kunne finnes i løpet av kort tid. Han antydet også at USA kanskje hadde et behov for å få mer militært utstyr på plass. Ulriksen understreket også at Iran utgjør en betydelig trussel med sine antiskips-missiler og ubåter. Han bemerket at disse ubåtene, selv om de er små og har begrenset rekkevidde, kan utgjøre en farlig trussel. Trump hevdet at USA deltok i 20 timers fredsforhandlinger med Iran, men at forhandlingene brøt sammen fordi Iran ikke ville gi opp sine atomvåpenambisjoner. Trump anklaget Iran for global utpressing ved å legge ut miner i Hormuzstredet og kreve ulovlige avgifter fra skip. Han erklærte at USA og andre ledere ikke ville la seg utpresse. Denne erklæringen understreker Trumps vilje til å konfrontere Iran og beskytte amerikanske interesser i regionen. Utviklingen kan føre til en ytterligere forverring av forholdet mellom landene og ha store konsekvenser for global sikkerhet og økonomi





