Trump vurdere Irans fredsforslag, men sier det ikke er akseptabelt

Donald Trump har uttalt at han vil vurdere Iran s nyeste fredsforslag, men han mener ikke at det er noe amerikanerne kan godta. Iran ske medier rapporterer at landets myndigheter har sendt en 14-punkts fredsplan til Pakistan, som fungerer som megler i konflikten.

Trump skrev på Truth Social at han snart skal gå gjennom forslaget, men at han ikke ser for seg at det er akseptabelt. Han argumenterer med at Iran ikke har betalt en høy nok pris for sine handlinger mot menneskeheten og verden de siste 47 årene, en henvisning til den islamske revolusjonen i 1979. Trump tok til sosiale medier kort etter at han gikk på Air Force One i Florida natt til søndag norsk tid, ifølge CNN.

I en kort presseseanse ville han ikke si hva som kan utløse nye kamphandlinger mot Iran, men han sa at det er en mulighet for at det kan skje dersom Iran ikke oppfører seg. Han understreket at de må oppføre seg riktig, men at inntil videre må man se. Irans viseutenriksminister Kazem Gharibabadi sa lørdag til diplomater i Teheran at ballen nå ligger på USAs banehalvdel, og at det er opp til amerikanerne å velge mellom diplomati eller fortsatt konfrontasjon.

Gharibabadi påpekte at Iran er forberedt på begge alternativene. Situasjonen mellom USA og Iran har vært anspent i lang tid, og det har vært flere utbrudd av spenninger. Trump har tidligere vært kjent for sin hardlinje mot Iran, og det er usikkert hvordan hans eventuelle gjenvalg vil påvirke forholdet mellom de to landene. Mens Iran ser ut til å søke en diplomatisk løsning, er det uklart om USA er villige til å gå på kompromiss.

Spenningen mellom de to nasjonene har også påvirket andre land i regionen, og det er usikkert hvordan situasjonen vil utvikle seg videre. Trump har tidligere vært kritisk til Irans rolle i Midtøsten og har innført flere sanksjoner mot landet. Han har også trukket USA ut av den internasjonale atomavtalen med Iran, noe som har økt spenningene ytterligere. Mens Iran har forsøkt å finne diplomatiske løsninger, har USA holdt fast på en mer konfrontasjonsvillig tilnærming.

Dette har ført til en eskalering av spenninger, og det er usikkert hvordan situasjonen vil utvikle seg videre. Trump har tidligere sagt at han er villig til å møte Irans leder, men det er usikkert om dette vil skje. Mens Iran har søkt å finne diplomatiske løsninger, har USA holdt fast på en mer konfrontasjonsvillig tilnærming.





