Trump vurderer å gjøre Venezuela til en amerikansk delstat

President Trump har snakket med Fox News-anker John Roberts om at han vurderer å starte prosessen med å gjøre Venezuela til en amerikansk delstat. Venezuela-presidenten Delcy Rodriguez har avvist tanken.

Mandag sa Fox News anker John Roberts at Trump vurderer seriøst å starte prosessen med å gjøre Venezuela til en amerikansk delstat. - Jeg snakket med ham i morges.

Han sa: «Jeg er seriøs når det kommer til dette. Jeg er seriøs når det kommer til å starte prosessen med å gjøre Venezuela til den 51. delstaten», sa Roberts. Fungerende president i Venezuela, Delcy Rodriguez, svarte med å si at landet ikke har noen planer om å bli en amerikansk delstat. - Vi vil fortsette å forsvare vår integritet, vår suverenitet, vår uavhengighet og vår historie, sa Rodriguez, ifølge CNN.

I januar bortførte amerikanske styrker Venezuelas president Nicolas Maduro og kona hans. De ble ført til New York, der Maduro er stilt for retten og anklaget for omfattende narkotikasmugling. Trump-administrasjonen har siden jobbet med Maduros foreløpige etterfølger Delcy Rodriguez, blant annet for å sikre amerikanske bedrifter adgang til Venezuelas oljeindustri. Trump har tidligere sagt at han vil overta Grønland og har oppfordret Canada til å bli USAs 51. stat.

IKKE FøRSTE GANG: Trumps rådgiver Stephen Millers kone Katie Miller la ut dette bildet på X i januar. Det skapte enorm furore. Nå følger presidenten i hennes fotspor. Foto: Skjermdump / X

