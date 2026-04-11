Trumps fredsråd sliter med finansiering: Gjenoppbyggingen av Gaza i fare

Flere kilder hevder at Trumps fredsråd for Gaza mangler penger, noe som hindrer dem i å operere og gjennomføre gjenoppbyggingsplanene. Rådet avviser påstandene.

Kilder til Reuters : Trump s fredsråd har alvorlige økonomiske problemer som hindrer dets operasjoner på Gaza . Flere kilder hevder at rådet sliter med å skaffe tilstrekkelig finansiering for å gjennomføre sine mandat, noe som setter spørsmålstegn ved effektiviteten og gjennomføringen av planene for gjenoppbygging av Gaza .

Rådet, som ble etablert for å føre tilsyn med gjenoppbyggingen etter våpenhvileavtalen, skal ha lovet enorme summer fra flere land, men har foreløpig kun mottatt en brøkdel av disse midlene. Situasjonen kompliseres ytterligere av påstander om at Nasjonalkomiteen for administrasjon av Gaza (NCAG), som skulle ta over styringen under fredsrådets tilsyn, ikke kan fungere på grunn av manglende finansiering. Dette understreker de alvorlige utfordringene som rådet står overfor og skaper bekymring for fremtiden for gjenoppbyggingsarbeidet i Gaza.\Reuters siterer kilder med direkte kjennskap til fredsrådets operasjoner, samt en palestinsk kilde som er kjent med saken. Disse kildene rapporterer at rådet kun har mottatt penger fra tre land: Marokko, De forente arabiske emirater og USA. Til tross for at ti land angivelig hadde lovet totalt 17 milliarder dollar til gjenoppbyggingen av Gaza, har rådet bare mottatt under 1 milliard dollar så langt. Den palestinske kilden opplyser at NCAG har informert Hamas og andre grupper i Gaza om at de ikke kan operere på grunn av manglende finansiering. Dette stiller store spørsmål om rådets evne til å oppfylle sine forpliktelser og skaper usikkerhet rundt gjenoppbyggingsprosessen. Den manglende finansieringen ser ut til å ha en direkte innvirkning på de palestinske myndighetenes evne til å ta over styringen, noe som er et kritisk element i våpenhvileavtalen.\Fredsrådet selv avviser påstandene om økonomiske problemer og hevder at alle forespørsler om midler er blitt imøtekommet «umiddelbart og fullt ut». Denne uttalelsen står i kontrast til informasjonen som kommer fra kildene, og skaper en spenning rundt fakta og transparens. Spørsmålet om finansiering er kritisk for å forstå rådets reelle kapasitet og for å vurdere om det er i stand til å oppnå sine mål. Mangelen på midler kan føre til forsinkelser, tap av tillit og i verste fall kollaps av hele gjenoppbyggingsprosessen. Situasjonen krever åpenhet og en grundig undersøkelse av hvor pengene faktisk befinner seg, og hvordan de skal fordeles for å sikre at gjenoppbyggingen av Gaza kan fortsette i tråd med våpenhvileavtalen. Det er avgjørende å klargjøre den økonomiske situasjonen for å sikre en bærekraftig og rettferdig gjenoppbygging for befolkningen i Gaza. Det haster med å finne en løsning på finansieringsproblemene, slik at NCAG kan begynne sitt arbeid og gjenoppbyggingen kan komme i gang for fullt





