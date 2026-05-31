Trumps helse bekymrer eksperter: Utgjør en eksistensiell fare?

Flere medisinske eksperter uttrykker bekymring for Donald Trumps mentale og fysiske helse etter nylige legebesøk, og noen mener han utgjør en eksistensiell fare.

Donald Trump gjennomgikk nylig et legebesøk ved Walter Reed Medical Center, men verken testene eller resultatene er offentliggjort. Dette har utløst bekymring blant medisinske eksperter, som peker på flere alarmerende tegn.

To fremtredende amerikanske eksperter, psykolog John Gartner og psykiater Bandy X. Lee, advarer om at Trump kan lide av både demens og antisosial personlighetsforstyrrelse, og at han utgjør en eksistensiell fare. Gartner, tidligere professor ved Johns Hopkins University, har advart mot Trump siden 2015. Lee, som har undervist ved Yale og Harvard, redigerte i 2017 boken The Dangerous Case of Donald Trump, som samlet essays om Trumps angivelige mentale ustabilitet.

Boken ble angivelig brukt av Trumps daværende stabssjef John Kelly som en håndbok for å håndtere presidenten. Trump er den eldste personen som noensinne er blitt valgt til president i USA, og fyller 80 år 14. juni. En meningsmåling fra april viser at mindre enn halvparten av de spurte mener Trump er mentalt skarp nok og i fysisk god nok form til å fungere effektivt som president.

Jeffrey Kuhlman, tidligere lege i Det hvite hus under presidentene Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton, uttaler til Washington Post at bekymringen for presidentens fysiske helse trolig er større enn noensinne, og at høy alder er bekymring nummer én. Trump er en ivrig golfer, men skryter av en diett bestående av mye hurtigmat og lettbrus, og trener lite. Ekspertene reagerer på at Trump ikke er mer åpen om helsetilstanden.

Gartner påpeker at Trump skryter av å få toppkarakter på kognitive tester, men dette er ikke IQ-tester; de sjekker for demens. Han tolker testene som at legene er så bekymret at de finner det nødvendig å teste for demens. Lee viser til flere bekymringsfulle fysiske tegn som har blitt observert offentlig: Trump sovner midt under møter, beina er svært hovne, og høyrehånden er dekket av sminke for å skjule blåmerker.

Det hvite hus hevder at blåmerkene skyldes håndhilsing og aspirinbruk, mens hovne bein forklares med svikt i blodårene. Lee mener disse tegnene er alarmerende og at flere besøk til Walter Reed innebærer alvorlige tester som MR, som ikke kan utføres i Det hvite hus. Hun hevder at Walter Reed dekket over alvorligheten av Trumps covid-sykdom i 2020, og at legene i Det hvite hus har en tradisjon for å skjule presidenters helseproblemer.

Gartner forklarer at demens måles på fire områder: språk, hukommelse, oppførsel og psykomotorisk bevegelse. Han mener Trumps språk er dramatisk redusert - fra å snakke som en tolvteklassing til nå å snakke som en fjerdeklassing, med problemer med å fullføre setninger og ord, og med hyppige gjentakelser og meningsløse assosiasjoner. Han påpeker også at løgnene er blitt mer bisarre og ikke hjelper Trump politisk, noe som kan skyldes hukommelsesproblemer.

Lee og Gartner har tidligere sendt et brev til Kongressen hvor de advarer om at Trump er uegnet som president og bør avsettes av medisinske årsaker. De mener advarslene bare har blitt bekreftet, og at de psykiatriske tegnene er blitt verre på grunn av manglende behandling





