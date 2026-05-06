Trumps makt over Republikanerne bevises i Indiana: Fem utfordrere seirer i primærvalget

Donald Trump viser fortsatt makt over det republikanske partiet da fem av syv kandidater han gikk imot, ser ut til å ha tapt i primærvalget i Indiana. Det blir sett på som en hevnaksjon etter at delstatssenatorer stemte imot Trumps planer om å endre kongresskartene.

Et bittert primærvalg i Indiana har blitt en test på Donald Trump s makt over det republikanske partiet. Resultatene viser at republikanere som går imot presidenten, risikerer å bli straffet av velgerne.

Det er oppsikksvekkende, men dette er Trump. Det handler om hevn og gjengjeldelse. Det er det dette dreier seg om, sier tidligere Fox News-programleder Gretchen Carlson til CNN. I en delstat der republikanerne har full kontroll, har det brutt ut intern krig i partiet.

Flere republikanske delstatssenatorer i Indiana gikk imot president Donald Trumps ønske om å tegne om kongresskartene i delstaten i 2025. Målet var å gjøre det vanskeligere for demokratene å vinne seter, men flere republikanske delstatssenatorer stemte imot. Det fikk Trump til å se rødt. I nattas primærvalg har han derfor støttet utfordrerne som forsøker å vippe dem ut.

Hele 13 millioner dollar skal ha blitt brukt på å få velgerne til å stemme på de Trump-støttede kandidatene, ifølge CNN. Dermed ble et vanligvis lite omtalt primærvalg plutselig svært spennende. Ville velgerne stille seg bak Trump – eller stå ved de sittende republikanerne? Fasiten ser ut til å bli at Trump får viljen sin i Indiana.

Minst fem av de sju kandidatene presidenten gikk imot, ser ut til å ha tapt. Toåringen Travis Smith stjeler showet fra Donald Trump i Det ovale kontor. Video: AP. Reporter: Sander Aadalen Republikanerne James Buck, Travis Holdman, Greg Walker, Daniel Dernulc, Linda Rogers ser alle ut til å tape mot Trump-støttede utfordrere.

For Spencer Deery ser valget ut til å avgjøres på målstreken og Greg Goode er den eneste som ser ut til å ha holdt stand. Dermed lykkes Trump tilsynelatende med hevntokten i Indiana og demonstrerer samtidig makten han fortsatt har over eget parti. Hvis du går imot Donald Trump og er republikaner, er den politiske karrieren din mest sannsynlig over, sier Trumps tidligere pressesekretær Alyssa Farah Griffin. Det er Trump som bestemmer i Det republikanske partiet.

Og hvis du går imot ham, vil han rette vreden sin mot deg. Det pleier ikke å ende særlig bra. Spencer Deery har fått kjenne Trumps vrede etter at han stemte imot presidentens ønske. Jeg vet at Trump egentlig ikke aner hvem jeg er, eller hvem motkandidaten min er.

Alt dette handler bare om å vise at Washington D.C. kan kontrollere Indiana, og det er egentlig det dette valget har dreid seg om, sa han til CNN allerede før stemmene fra hans valg hadde kommet inn. Han mener det ble vanskelig for de sittende senatorene da Trumps side gikk så tungt inn i valgene. Han mener også at hele prosessen, uansett utfall, er et nederlag for Republikanerne.

Alle disse pengene er penger som ikke gikk til å sikre flertallet i Kongressen, som egentlig burde være hovedmålet vårt som republikanere. Derfor har dette tatt fokus bort fra det som burde vært viktigst. Det bør være både bekymringsfullt og alarmerende for alle som ønsker å beholde det republikanske flertallet, sier han. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter.

Basert på din tidligere aktivitet hos oss, vil du få annonser vi tror kan interessere deg





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Republikanere Primærvalg Indiana Maktkamp

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Liverpool planlegger for fremtiden – jakter nye midtstoppere og vurderer salgLiverpool sikrer fem Champions League-plasser og planlegger for en fremtid uten Van Dijk, Salah og Robertson, med fokus på å forsterke midtforsvaret og vurdere salg av eksisterende spillere.

Read more »

Målfest og poengdeling: Everton og Manchester City delte poengene i dramatisk kampManchester City mistet viktige poeng i en spennende kamp mot Everton, som endte 3-3. Doku scoret to mål for City, mens Haaland også bidro med en scoring. Arsenal leder nå ligaen med fem poeng.

Read more »

Ned ti kilo før sommeren - ekspertenes beste tipsKlar for å kvitte deg med vinterkiloene en gang for alle? Med en konkret ukesmeny og enkle grep i kjøleskapet, kan du faktisk rase ned minst fem-seks kilo før sommeren. Opplegget er signert Norges fremste eksperter.

Read more »

USA feirer 250 år med uavhengighet i skyggen av Trumps maktmisbrukAmerikanerne markerer 250-årsjubileet for uavhengigheten, men feiringen overskygges av bekymringer for demokratiets tilstand under Donald Trumps presidentskap. USA har falt på V-Dem Institutes demokratimåling, og eksperter advarer om en nedgang i demokratiet. Trump fokuserer på personlig glorifisering gjennom monumenter og minnesmerker.

Read more »

EU klar til å svare på Trumps tolltrusler mot europeisk bilindustriFrankrikes handelsminister advarer om at EU har verktøy klar til bruk hvis Donald Trump setter sin trussel om økt biltoll i livet. Trusselen overskygger G-7-samtaler og påvirker europeiske bilprodusenter som Audi og Volkswagen.

Read more »

Tanner Horner dømt til døden for drapet på syv år gamle Athena StrandEn jury i Texas har dømt Tanner Horner til døden for drapet på syv år gamle Athena Strand. Dommen kom etter en lang rettsproses med omfattende bevis og vitneforklaringer. Horner, som var budbilsjåfør for FedEx, kidnappet og kvalte jenta etter å ha levert en pakke til hennes far. Forsvaret argumenterte for livstid, men juryen valgte dødsstraff.

Read more »