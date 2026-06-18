Trumps nedstenging av KI-modeller reiser spørsmål om digital suverenitet

President Trumps avgjørelse om å stenge to KI-modeller fra Anthropic for alle utenom USA har satt fart på debatten om digital suverenitet. Eksperter advarer om at dette kan være starten på en utvikling der verdenutenfor USA mister tilgang til den beste amerikanske teknologien, noe som krever at selskaper og statser vurderer alternative løsninger.

I et brev fra administrasjonen til president Donald Trump er det fastslått at to sentrale kunstig intelligens-modeller fra selskapet Anthropic ikke skal gjøres tilgjengelige for noe annet land enn USA.

Dette inkluderer også utlendinger som befinner seg innenlands. Ifølge kildene som Axios refererer til, utgjør denne avgjørelsen en betydelig utfordring for den globale teknologidelen. Det reiser grunnleggende spørsmål om suverenitet og digital selvbestemmelse, ifølge eksperter. Det viser hvor lite makt selv store teknologibedrifter har over sine egne produkter når politiske myndigheter griper inn, sier Michael Alexander Riegler, sjefsforsker ved Simula og forsker på kunstig intelligens.

Han understreker at Trumps avgjørelse bør sette fart på diskusjonen om digital suverenitet, både i privat og offentlig sektor. Det er avgjørende å vurdere hva som skjer hvis tilgangen på amerikansk teknologi plutselig forsvinner. Riegler peker på at det mest opsiktsvekkende er hvor raskt prosessen gikk fra at administrasjonen vurderte å stenge til faktisk nedstenging. Dette skylles delvis av det intensivte teknologikonkurransen mellom USA og Kina.

Nedstengningene kan fungere som et verktøy for å hindre konkurrenter i å bruke koden til å trene egne modeller, forklarer han. Det kan også være en reaksjon på forholdet mellom Anthropic og Trump-administrasjonen, som har forverret seg etter at selskapet tidligere i år nok en gang sa nei til å samarbeide med Pentagon. Selskapet avslo å tillate at sin KI-teknologi ble brukt til masseovervåking og autonome våpensystemer.

Som respons beordret Trump alle føderale etater til å stanse samarbeidet med Anthropic, og Pentagon kastet selskapet ut og erklærte det til en risiko for nasjonal sikkerhet. Anthropic har siden stevnet Trump-administrasjonen. Riegler ser denne situasjonen som et potensielt forvarsel om en fremtid der resten av verdenutestenges fra tilgangen til de mest avanserte amerikanske KI-modellene. Derfor bør store aktører, som for eksempel Oljefondet som bruker KI intensivt, begynne å vurdere alternative løsninger utenfor amerikanske teknologier.

Spørsmålet om digital suverenitet blir derfor stadig viktigere for å sikre kontinuitet og uavhengighet i en digitalisert verden





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Trumps nedstenging av KI-modeller reiser spørsmål om digital suverenitetEksperten Michael Riegler mener at Trumps beslutning om å blokkere tilgang til amerikanske KI-modeller for utlendinger viser hvor lite makt bedrifter har og bør sette fart på tanken om digital suverenitet. Han peker på teknologikappløpet mellom USA og Kina og at nedstengingen kan hindre aktører i å trene konkurrerende modeller. Forholdet mellom Trump-administrasjonen og KI-selskapet Anthropic har forverret etter at selskapet nekta å la Pentagon bruke KI til måteovervåking og autonome våpen, noe som førte til at Trump beordret alle føderale etater til å skrinlegge samarbeidet med Anthropic.

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