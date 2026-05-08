Trumps «Project Freedom» avbrutt etter saudi-arabisk motstand

Den amerikanske presidenten Donald Trump måtte avbryte operasjonen «Project Freedom» etter at Saudi-Arabia nektet USA tilgang til luftrom og baser. Spenningene mellom USA og Iran eskalerte videre, men partene har nå blitt enige om en våpenhvile.

Søndag kunngjorde den amerikanske presidenten Donald Trump at det amerikanske militæret skulle utfordre Iran s blokade og seile gjennom Hormuzstredet som en del av operasjonen « Project Freedom ».

Planen skulle settes i gang dagen etter, men ble avbrutt mindre enn 24 timer senere. Ifølge en kilde som er orientert av saudi-arabiske og amerikanske tjenestemenn, skal kronprins Mohammed bin Salman ha nektet USA tilgang til saudi-arabisk luftrom og amerikanske baser i landet. Dette kom som en overraskelse for amerikanske tjenestemenn og tvang Trump til å droppe operasjonen, ifølge en amerikansk militær tjenestemann som er kjent med hendelsesforløpet.

På plattformen Truth Social annonserte Trump selv at operasjonen ble satt på pause. Dette skjedde etter flere samtaler mellom Washington og Saudi-Arabia. I en uttalelse skrev Trump at «Project Freedom blir satt på pause i et kort tidsrom, slik at vi kan se om det blir ferdigstilt og signert en avtale eller ei». Saudi-Arabia skal siden ha løftet restriksjonene på basene og overflyvningene, men har fortsatt ikke godkjent bruk av sitt territorium til støtte for operasjonen.

I går kveld eskalerte spenningene mellom USA og Iran ytterligere da USA angrep flere iranske mål og Iran svarte med angrep mot amerikanske skip. Torsdag rapporterte det at Iran var nær å godta et forslag for å gjenåpne Hormuzstredet og stanse alle kamphandlinger i 30 dager mens partene arbeider mot en omfattende fredsavtale. Karoline Leavitt, pressesekretær i Det hvite hus, møtte pressen kort tid etter at USA og Iran hadde blitt enige om en våpenhvile.

Saudi-Arabia er USAs nærmeste allierte i Midtøsten, og landet er avgjørende for amerikanske militæroperasjoner i regionen. På militærbasen Prince Sultan har USA både kampfly og luftforsvarssystemer. Ifølge The New York Times tyder den saudi-arabiske avvisningen på at Trumps uforutsigbare tilnærming til Iran kan ha belastet forholdet til en av hans nærmeste allierte. Dette kommer i en tid hvor USA er avhengig av Saudi-Arabias støtte for å opprettholde militær tilstedeværelse i regionen.

Operasjonen «Project Freedom» har vakt stor oppmerksomhet internasjonalt, og det er nå usikkert hvordan situasjonen vil utvikle seg videre. Både USA og Iran har uttrykt vilje til å finne en diplomatisk løsning, men spenningene forblir høye. Det er også usikkert om Saudi-Arabia vil gi etter for amerikanske krav om støtte til operasjonen, eller om landet vil fortsette å holde seg tilbake. Dette kan ha store konsekvenser for den videre utviklingen av konflikten i Midtøsten





