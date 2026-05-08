Trumps «Project Freedom» stoppet etter saudi-arabisk avvisning – spenninger mellom USA og Iran fortsetter

Den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump måtte avbryte operasjonen «Project Freedom» etter at Saudi-Arabia nektet USA tilgang til luftrom og baser. Spenningene mellom USA og Iran eskalerte videre, men partene er nå enige om en våpenhvile.

Søndag meddelte den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump at det amerikanske militæret skulle utfordre Iran s blokade og seile gjennom Hormuzstredet som en del av operasjonen « Project Freedom ».

Operasjonen skulle settes i gang dagen etter, men ble stoppet mindre enn 24 timer senere. Ifølge The New York Times skal kronprins Mohammed bin Salman av Saudi-Arabia ha nektet USA tilgang til saudi-arabisk luftrom og amerikanske baser i landet, noe som kom som en overraskelse for amerikanske tjenestemenn og tvang Trump til å avbryte planen. Det hvite hus har imidlertid benektet at det har eksistert et forbud mot bruk av luftrom og baser.

Trump selv annonserte på Truth Social at operasjonen ble satt på pause for å gi tid til å se om en avtale kunne bli ferdigstilt og signert. Saudi-Arabia skal senere ha løftet restriksjonene på basene og overflyvninger, men har fortsatt ikke godkjent bruk av sitt territorium til støtte for «Project Freedom». I går kveld oppstod det nye spenninger mellom USA og Iran, da USA angrep flere iranske mål og Iran svarte med angrep mot amerikanske skip.

Torsdag ble det rapportert at Iran var i nærheten av å godta et forslag om å gjenåpne Hormuzstredet og stanse kamphandlinger i 30 dager mens partene arbeider mot en omfattende fredsavtale. Karoline Leavitt, pressesekretær i Det hvite hus, møtte pressen kort tid etter at USA og Iran hadde blitt enige om en våpenhvile. Saudi-Arabia er en av USAs nærmeste allierte i Midtøsten, og landet er avgjørende for amerikanske militæroperasjoner i regionen.

På militærbasen Prince Sultan har USA både kampfly og luftforsvarssystemer. Ifølge The New York Times tyder den saudi-arabiske avvisningen på at Trumps uforutsigbare tilnærming til Iran kan ha belastet forholdet til en av hans nærmeste allierte. Trump besøkte Saudi-Arabia under sin første presidentperiode, og kronprinsen var på besøk i Det hvite hus i november i fjor.

Den nylige utviklingen viser at spenningene mellom USA og Iran fortsatt er høye, og at Saudi-Arabias rolle som mellommann kan være avgjørende for å finne en løsning på konflikten





Nordsjøoljeprisen faller kraftig etter optimisme om fredsforhandlinger mellom USA og IranOljeprisen falt onsdag formiddag etter meldinger om fremgang i fredsforhandlingene mellom USA og Iran. Prisen har vært volatil siden krigen startet, og en eventuell avtale kan ha store konsekvenser for globale energimarkeder.

USA erklærer krigen mot Iran for avsluttet etter Operasjon Epic FuryAmerikanske myndigheter melder at målene med krigen mot Iran er nådd, mens eksperter uttrykker sterk skepsis til påstandene og krigens faktiske resultat.

Oljeprisen faller etter meldinger om USA-Iran-avtaleOljeprisen og aksjekursene til norske oljeselskaper faller kraftig etter rapporter om at USA og Iran nærmer seg en avtale for å avslutte konflikten i Midtøsten, selv om analytikere advarer om mulig uthalingstaktikk.

USA og Iran i eskalerende konflikt: Trump svarer med hardt motangrep etter angrep på amerikanske krigsskipEscalerende spenninger mellom USA og Iran fører til nye angrep og motangrep i Hormuzstredet. USAs president Donald Trump avviser iranske påstander om skade på amerikanske krigsskip og lover hardt motangrep. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og utført angrep mot sivile mål.

