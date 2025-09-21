Trumps tilbaketrekning fra utenrikspolitikken skaper bekymring

USAs president Donald Trumps tilbaketrekning fra utenrikspolitikken, kombinert med hans isolasjonistiske tilnærming, skaper bekymring blant allierte. Analytikere frykter at «America First» kan føre til «America Last».

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Etter måneder med intenst diplomatisk arbeid for å løse konflikter i Ukraina og Gaza, har USAs president Donald Trump i stor grad trukket seg tilbake fra utenrikspolitikken de siste ukene. Dette har skapt bekymring blant allierte og analytikere som ser en endring i USAs rolle i verden.

Trumps manglende engasjement i internasjonale spørsmål, kombinert med hans mer isolasjonistiske tilnærming, reiser spørsmål om fremtiden for transatlantiske bånd og global sikkerhet. Trump har også blitt kritisert for sin håndtering av hendelser i Europa, inkludert en luftromskrenkelse i Estland. Hans relativt dempede respons på slike hendelser har fått allierte til å sette spørsmålstegn ved USAs forpliktelse til kollektiv sikkerhet, spesielt innenfor NATO. Pentagon-tjenestemenn varslet i slutten av august europeiske diplomater om at USA planlegger å redusere sikkerhetsstøtten til flere baltiske stater, noe som ytterligere forsterker bekymringene rundt Trumps utenrikspolitiske prioriteringer. David Baker, en Pentagon-tjenestemann, uttalte at Europa må bli mindre avhengig av USA, noe som understreker en forskyvning i maktbalansen og en potensiell forandring i hvordan Europa vil måtte forholde seg til internasjonale konflikter og sikkerhetspolitiske utfordringer. I tillegg til tilbaketrekningen fra diplomatiske initiativer, har Trump også valgt å ikke engasjere seg i fredsforhandlinger, noe som setter spørsmålstegn ved USAs tradisjonelle rolle som en megler i globale konflikter. Hans manglende interesse for internasjonale relasjoner og hans preferanse for autoritære ledere har skapt en følelse av usikkerhet blant allierte og åpnet for nye geopolitiske dynamikker. USA-eksperter og analytikere er enige om at Trumps «America First»-politikk faktisk kan føre til et «America Last»-scenario, der USA fremmedgjør sine allierte og mister innflytelse i verden. Eirik Løkke, rådgiver i tankesmien Civita, fremhever at Trump ikke er bundet av de tradisjonelle amerikanske verdiene knyttet til demokrati og menneskerettigheter, noe som har en negativ innvirkning på USAs evne til å bygge allianser og samarbeide med andre nasjoner. Hans manglende interesse for multilateralt samarbeid og hans vektlegging av bilaterale avtaler har ført til økt isolasjon og en svekkelse av USAs globale posisjon. Trump har også blitt kritisert for å skape fiendeforhold til tradisjonelle allierte som Canada, og for å fremmedgjøre viktige partnere i Asia, som India, på grunn av handelsspørsmål. Konsekvensen av Trumps politikk er at USA mister sin evne til å utøve lederskap i verden, noe som fører til en forverring av sikkerhetssituasjonen og en økende usikkerhet om fremtiden. NATO-medlemmer er bekymret for at Trump ikke ser ut til å dele de samme verdiene som alliansen er basert på, og at USAs sikkerhetsgarantier er blitt mindre pålitelige. Dette tvinger europeiske nasjoner til å revurdere sin egen sikkerhetspolitikk og å søke etter nye måter å beskytte sine interesser på. Analytikere påpeker at Trump ser ut til å være mer interessert i å oppnå personlige gevinster enn å fremme USAs langsiktige interesser i verden. Hans impulsive handlinger og manglende strategiske tenkning skaper en atmosfære av usikkerhet og forutsigbarhet, noe som gjør det vanskelig for allierte å stole på USA. Trump er mer opptatt av å fremme sin egen agenda enn å samarbeide med andre nasjoner om å løse globale problemer. Dette fører til en svekkelse av USAs globale innflytelse og en økende risiko for internasjonale konflikter. Den manglende tilliten til USA under Trump-administrasjonen tvinger europeiske nasjoner til å ta mer ansvar for sin egen sikkerhet og for å søke etter nye partnerskap og allianser. Dette kan føre til en fundamental endring i den globale maktbalansen og en omforming av internasjonale relasjoner. Den politiske endringen kan føre til at EU og andre regionale samarbeidsorganisasjoner må ta en mer aktiv rolle i globale spørsmål, og at de må være forberedt på å fylle tomrommet som USA etterlater seg. Dette innebærer en økning i forsvarsbudsjetter, en styrking av militærkapasitet og en tettere koordinering av utenrikspolitikken mellom europeiske nasjoner. Det er et smertefullt faktum at Europa og Norge ikke kan stole på USA under Trump, og det er en realitet som må tas innover seg. Trumps fokus på «America First» kan føre til at USA mister sin globale ledende rolle og svekker sikkerheten i verden





