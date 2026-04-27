Tsjornobyl: 40 år etter katastrofen – Sarkofagen skadet av droneangrep

40 år etter Tsjornobyl-ulykken er stålarkofagen som beskytter den ødelagte reaktoren skadet etter et droneangrep. IAEA oppfordrer til umiddelbare reparasjoner.

Natt til 26. april 1986 inntraff verdens mest alvorlige kjernekraftulykke ved kjernekraftverket i Tsjornobyl , 100 kilometer nord for Kyiv i det som den gang var Sovjetunionen.

Reaktor 4 eksploderte, og katastrofen ble først holdt skjult av sovjetiske myndigheter. Alarmen gikk da nedfall ble oppdaget i Sverige, og nyheten spredte seg globalt. Enorme mengder radioaktive partikler ble spredt med vinden, hvorav 70 prosent falt over Belarus, men også Sverige og Norge ble betydelig berørt. Rundt 50 brannmenn og redningspersonell omkom som følge av stråling under slukningsarbeidet.

De langsiktige helsekonsekvensene er omdiskutert, men estimater viser at mellom 8000 og 10.000 barn i Belarus utviklet skjoldbruskkjertelkreft på grunn av radioaktivt jod, de fleste overlevde. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at ulykken totalt vil koste 9000 mennesker livet. Etter ulykken ble den ødelagte reaktoren raskt dekket med en betongsarkofag for å hindre ytterligere utslipp og inneslutte det radioaktive avfallet. Denne konstruksjonen ble i 2016 erstattet av en mer moderne stålarkofag, designet for å vare i 100 år.

Imidlertid ble denne stålkonstruksjonen truffet av en russisk drone i 2025, noe som førte til brann og skader på takkonstruksjonen. Innledningsvis ble det ikke registrert økte strålingsnivåer. Skadene på sarkofagen er alvorlige og krever umiddelbar oppmerksomhet. I anledning 40-årsmarkeringen for ulykken besøkte generaldirektør for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Grossi, Ukraina.

Han understreket behovet for å starte reparasjoner av Tsjornobyl-sarkofagen umiddelbart, og argumenterte for at man ikke kan vente til krigen er over. Grossi uttalte at selv to års venting er for lenge, og at arbeidet bør igangsettes nå. Han forsikret om at det foreløpig ikke har vært strålingslekkasje, men at skadene etter droneangrepet har svekket sarkofagens isolasjonsevne. Å utsette reparasjonene vil øke risikoen for fremtidige problemer og redusere muligheten for å håndtere situasjonen effektivt.

Grossi advarte om at å vente to eller tre år uten tiltak er uakseptabelt





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tsjornobyl Kjernekraft Atomkraft Ukraine IAEA Stråling Sarkofag Droneangrep Katastrofe

United States Latest News, United States Headlines

