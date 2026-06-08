Tsunamivarsler utstedt for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og flere land

USAs tsunamivarslingssenter har utstedt varsel som omfatter Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, samt Yap, Palau og Guam i Stillehavet. Indonesiske myndigheter har utstedt tsunamivarsel for kystområder nordøst i øystaten. Filippinene har utstedt tsunamivarsel for noen av de sørlige provinsene i landet og advarer om fare for kraftige etterskjelv og mulige ødeleggelser.

Lytt til saken. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. USAs tsunamivarslingssenter har utstedt varsel som omfatter Filippinene , Taiwan , Papua Ny-Guinea og Indonesia , samt Yap , Palau og Guam i Stillehavet.

Indonesiske myndigheter har utstedt tsunamivarsel for kystområder nordøst i øystaten. Filippinene har utstedt tsunamivarsel for noen av de sørlige provinsene i landet og advarer om fare for kraftige etterskjelv og mulige ødeleggelser. Det kan komme tsunamibølger i flere timer, sier myndighetene der. Japan har også utstedt tsunamivarsel.

Landets meteorologiske institutt anslår at det kan komme tsunamibølger på opptil 1 meter fra klokken 4.30 natt til mandag norsk tid. Det tyske jordskjelvinstituttet GFZ målte først skjelvet til 7,3, men oppgraderte kort tid etterpå styrken til 8,2. I en senere oppdatering nedjusterte GFZ styrken til 7,8. Det amerikanske jordskjelvinstituttet USGS har også målt styrken til 7,8.

Ifølge USGS var skjelvets dybde på 35 kilometer. GFZ oppga tidligere dybden til 10 kilometer. Episenteret var ifølge USGS 24 kilometer utenfor Burias på sørspissen av Mindanao. USAs tsunamivarslingssenter har utstedt varsel som omfatter Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, samt Yap, Palau og Guam i Stillehavet.

Indonesiske myndigheter har utstedt tsunamivarsel for kystområder nordøst i øystaten. Filippinene har utstedt tsunamivarsel for noen av de sørlige provinsene i landet og advarer om fare for kraftige etterskjelv og mulige ødeleggelser. Japan har også utstedt tsunamivarsel. Landets meteorologiske institutt anslår at det kan komme tsunamibølger på opptil 1 meter fra klokken 4.30 natt til mandag norsk tid.

Det tyske jordskjelvinstituttet GFZ målte først skjelvet til 7,3, men oppgraderte kort tid etterpå styrken til 8,2. I en senere oppdatering nedjusterte GFZ styrken til 7,8. Det amerikanske jordskjelvinstituttet USGS har også målt styrken til 7,8. Ifølge USGS var skjelvets dybde på 35 kilometer.

GFZ oppga tidligere dybden til 10 kilometer. Episenteret var ifølge USGS 24 kilometer utenfor Burias på sørspissen av Mindanao. USAs tsunamivarslingssenter har utstedt varsel som omfatter Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, samt Yap, Palau og Guam i Stillehavet. Indonesiske myndigheter har utstedt tsunamivarsel for kystområder nordøst i øystaten.

Filippinene har utstedt tsunamivarsel for noen av de sørlige provinsene i landet og advarer om fare for kraftige etterskjelv og mulige ødeleggelser. Japan har også utstedt tsunamivarsel. Landets meteorologiske institutt anslår at det kan komme tsunamibølger på opptil 1 meter fra klokken 4.30 natt til mandag norsk tid. Det tyske jordskjelvinstituttet GFZ målte først skjelvet til 7,3, men oppgraderte kort tid etterpå styrken til 8,2.

I en senere oppdatering nedjusterte GFZ styrken til 7,8. Det amerikanske jordskjelvinstituttet USGS har også målt styrken til 7,8. Ifølge USGS var skjelvets dybde på 35 kilometer. GFZ oppga tidligere dybden til 10 kilometer.

Episenteret var ifølge USGS 24 kilometer utenfor Burias på sørspissen av Mindanao





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tsunami Filippinene Taiwan Papua Ny-Guinea Indonesia Yap Palau Guam Japan GFZ USGS

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Familie i frykt: Nordmann presset til narkotikasmuglingEn norsk mann fengslet i Taiwan, tvunget av svensk nettverk. Familien lever i konstant frykt.

Read more »

Blandede nyheter: Bryllup i Norge, terror i Israel, drivetokt mot Tsjernobyl, HK-streik unngått, ny regjeringssjef i Sør-Korea, spenning ved Taiwan, hester i tunnel, og skyting i USAFlere hendelser fra land og verden: Kurt og Oda giftet seg privat, en mann drept i skytning nær Kochav Yair i Israel, russisk drone traff atomavfalllager ved Tsjernobyl, HK unngikk streik med ny avtale, Sør-Korea nominerte ny regjeringssjef for KI-omstilling, Taiwan svarer på kinesisk aktivitet, hester kilte seg i Lotetunnelen, og skytning under Old West End Festival i Toledo, USA.

Read more »

Tsunamivarsel etter jordskjelv på FilippineneTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Read more »

Tsunamivarsel utstedt etter kraftig jordskjelv utenfor MindanaoFlere land ved Sørhavet har utstedt tsunamivarsel etter et jordskjelv med styrke 7,8 som rammet Filippinene. Varselet gjelder også Taiwan, Indonesia, Papua Ny-Guinea og flere øyer i Stillehavet. Myndighetene i Filippinene har evakuert kystområder i sør, og Japan advarer om bølger på opptil én meter. Jordskjelvet, som først ble meldt som 8,2, ble senere nedjustert, og USGS angir en dybde på 35 kilometer. Det er rapporter om store ødeleggelser og etter-skjelv.

Read more »