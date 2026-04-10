Tucker Carlson og andre tidligere støttespillere vender Trump ryggen – Eskalerende splittelse i MAGA-bevegelsen

Kritikken mot Donald Trump kommer nå fra tidligere støttespillere, noe som markerer en dyp splittelse i MAGA-bevegelsen. Reaksjonen fra Trump har vært kraftig, og konflikten kan få konsekvenser for hans støtte.

Allerede i krigens tidlige dager kom kritikken mot president Donald Trump tydelig frem fra en av hans tidligere støttespillere, Tucker Carlson , kjent fra Fox News. Carlson var klar på at Trump hadde løyet til velgerne ved å love å holde USA unna kriger i Midtøsten, og beskrev det amerikansk-israelske angrepet på Iran som «absolutt motbydelig og ondt».

Nå har Carlson gått enda lenger, og bruddet mellom de to er totalt: På sin podkast denne uken omtalte han Trump som direkte ukristelig, noe som markerer et betydelig avvik fra tidligere støtte. En analyse i CNN påpeker at det er vanskelig å måle nøyaktig hvor stor innflytelse Carlson fortsatt har, etter at han ble presset ut av Fox News i 2023. Likevel er han en viktig profil innen MAGA-bevegelsen, og hans kritikk signaliserer en splittelse som kan få betydning for Trumps støtte i de kommende valgene. Før valget i 2024 mente Carlson at Gud hadde reddet Trump for å gi ham muligheten til å gjenerobre presidentposten, en uttalelse som tydelig viser hans tidligere støtte og tro på Trump. Denne endringen i holdning kan indikere et skifte i mening blant enkelte deler av den konservative velgerbasen. Carlson er ikke alene om å vende Trump ryggen fra ytre høyre: En oversikt fra Axios viser at en rekke sentrale stemmer innen MAGA-bevegelsen nå uttrykker kritikk og avstand fra den tidligere presidenten. Dette inkluderer profiler som Megyn Kelly, som tidligere var en støttespiller, men som nå deler kritikk mot Trump. Denne splittelsen kan potensielt svekke Trumps støtte blant konservative velgere. Men lar Trump seg påvirke av kritikken? Det ser i hvert fall ut som han lar seg provosere. I en rasende melding på sin egen sosiale medier-plattform, Truth Social, gir Trump Carlson, Owens, Jones og Kelly det glatte lag. Han skriver at de har «lav IQ», er «stupide mennesker» og «bråkmakere». Trumps respons er en sterk reaksjon på kritikken, og han kommer med en rekke personlige stikk, spesielt rettet mot Candace Owens og Alex Jones. Denne reaksjonen viser at han ikke tar kritikken lett og at han er villig til å forsvare seg. Hans ordvalg og bruk av nedsettende karakteristikker tyder på at han ser på kritikerne som en trussel mot sin posisjon. Trumps tirade er en kraftig demonstrasjon av hans reaksjon på kritikken og hans vilje til å forsvare seg. Tucker Carlson og Megyn Kelly har ikke svart på henvendelser fra The New York Times om å gi en kommentar til kritikken fra Trump. Candace Owens har antydet at det «kan være på tide å plassere bestefar på aldershjem», mens Alex Jones fortsatt støtter Trump, men sier han «synes synd på» dagens versjon. Dette viser en viss grad av splittelse innenfor den tidligere støttegruppen. Trump går også hardt ut mot Marjorie Taylor Greene, som han kaller en forræder. Hun svarer på X ved å si at Trump er blitt gal, og at det er presidenten, ikke hans kritikere, som har forandret seg. Denne utvekslingen viser en eskalering av konflikten og en tydelig splittelse. Det er usikkert hvor stor innvirkning denne konflikten får. Fra Iran-krigen begynte for over en måned siden, har meningsmålinger vist at et flertall av amerikanerne er imot krigen. Det har likevel ikke vært noen stor endring i Trumps popularitet, som har ligget stabilt rundt 4 av 10 som støtter ham, mens 6 av 10 mener han gjør en dårlig jobb. Trumps tall er historisk lave, men samtidig blir han jevnlig undervurdert i meningsmålinger. En måling analysert av CNN indikerer at antallet Trump-velgere som angrer på at de stemte på ham, øker. Samtidig viser samme måling at de som definerer seg selv som MAGA, fortsatt står lojalt med presidenten. Et suppleringsvalg i Georgia denne uken gir en pekepinn: Trumps foretrukne kandidat Clay Fuller vant, men med mindre margin enn republikanerne hadde håpet. Dette kan indikere en mulig svekkelse i Trumps grep om velgerne, selv om han fortsatt har støtte fra MAGA-tilhengerne





