TUIL sikret poeng i dramatisk serieåpning mot Junkeren

TUIL spilte uavgjort mot Junkeren i en intens og dramatisk serieåpningskamp. Simon Thomas ble helten med en avgjørende strafferedning i overtiden.

Det ble en intens og dramatisk kamp da TUIL , Tromsdalen UIL, besøkte nyopprykkede Junkeren 2 påskedag for serieåpning i 2. divisjon . Kampen bød på både spenning, sjanser og en rekke dramatiske hendelser, inkludert en avgjørende strafferedning i overtiden. Selv om bortelaget fra Tromsdalen dominerte stort i første omgang og skapte flere gode muligheter, klarte ingen av lagene å finne nettmaskene før pause.

TUIL-trener Alexander Samuelsen var tydelig på at laget burde ha ledet med flere mål allerede i første omgang, basert på prestasjonene og sjansene som ble skapt. Etter pausen endret kampbildet seg imidlertid. Junkeren justerte seg og spilte bedre, mens TUIL fikk litt høye skuldre og slet med å komme seg ut av presset. Kort tid ut i andre omgang tok Junkeren ledelsen ved Torje Fabian Skårn-Johansen. Men TUIL svarte raskt. Kent Malic Swaleh skaffet et straffespark som Sondre Halvorsen satte sikkert i mål, og utlignet dermed resultatet. Kampen fortsatte med sjanser begge veier, men det skulle drøye helt til overtiden før det virkelig tok av. I overtiden fikk Junkeren tildelt et straffespark etter at Sondre Laugsand ble truffet i hånden. Dette så ut til å skulle sikre seieren for hjemmelaget. Men TUILs nysignering, keeper Simon Thomas, som nylig hadde kommet fra TIL, vartet opp med en fantastisk matchvinnerredning. Redningen sikret ett poeng for TUIL. Denne redningen ble kampens høydepunkt og sikret at TUIL fikk med seg ett poeng hjem fra Bodø. Etter kampen var trener Alexander Samuelsen både fornøyd og litt selvkritisk. Han mente at laget burde ha avgjort kampen lenge før dramatikken på slutten. Samuelsen fokuserte på den strålende innsatsen i første omgang, men erkjente at laget måtte lære av hvordan de håndterte presset i andre omgang. TUIL-treneren understreket at det var viktig å ta med seg lærdom fra kampen og bygge videre på det. Hovedpersonen selv, Simon Thomas, tok helterollen med stor ro etter sin avgjørende redning på straffesparket. Thomas uttrykte glede over å kunne bidra til laget og understreket at dette var noe de trente på hver dag. Han roste det profesjonelle opplegget og talentene i gruppa i Tromsdalen. Den rutinerte canadieren har funnet seg godt til rette i Tromsdalen etter overgangen. Samuelsen roste Thomas og kalte han en matchvinner som leverte akkurat når det trengtes, og reddet poenget for laget. Til tross for strafferedningen og det bergede poenget, var det en revansjesugen gjeng som satte seg i bussen hjem fra Bodø. Keeperen innrømmet at det føltes nesten som om de hadde tapt to poeng, fordi de følte at de kunne fått med seg mer ut fra sjansene de skapte. Samuelsen var enig i at det var mye læring i en slik bortekamp og at de må ta med seg den strålende førsteomgangen og lære av hvordan de må håndtere presset i andre, avsluttet TUIL-treneren. Det var tydelig at lagets fokus nå var å lære av kampen og se fremover, med fokus på de positive aspektene og å forbedre prestasjonene fremover





