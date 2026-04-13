Turbinblad-krise: Tusenvis av vindturbiner kan ende på søppeldynga

Nærmere 20 000 turbinblader fra europeiske havvindparker kan havne på søppeldynga eller bli brent innen 2040, uten gode løsninger for bærekraftig behandling. Energidepartementet ønsker at vindkraftavfall i størst mulig grad skal inngå i sirkulære løsninger, men det finnes ingen spesifikke krav om materialgjenvinning. Dette ansvaret ligger i dag hos avfallsprodusentene. Denne bekymringsfulle situasjonen er tema i en ny studie fra NTNU, som peker på utfordringene knyttet til håndteringen av turbinblader. Studien, basert på intervjuer med 21 aktører fra hele verdikjeden, avdekker hvordan bransjen ofte velger de enkleste og mest miljøskadelige løsningene, som deponering og forbrenning, fremfor bærekraftige alternativer som gjenvinning og ombruk. Dette skjer til tross for at rundt 85 prosent av en vindturbin kan materialgjenvinnes eller brukes på nytt. Det store unntaket er turbinbladene, som er laget av komplekse komposittmaterialer som gjør dem vanskelige å gjenvinne. Med et økende antall havvindturbiner som skal tas ut av drift de kommende årene, vokser også mengden av avfall som må håndteres. Fram mot 2040 kan dette beløpe seg til nær 20 000 turbinblader. Dette er en betydelig utfordring som krever umiddelbar handling.

Studien fremhever at deponering er et stort problem, da det fører til at verdifulle og gjenvinnbare materialer går tapt. Deponiene tar også opp store landområder. NTNU-forsker Pankaj Ravindra Gode påpeker at vi risikerer å skape nye og større ressursutfordringer i forsøket på å løse klimautfordringene med vindkraft. Han understreker viktigheten av å styrke sirkulærøkonomien for å unngå at tusenvis av tonn materialer ender på søppeldynga eller i forbrenningsanlegg.

Havvindbransjen står overfor et dilemma: På den ene siden ønsker man å bidra til en grønnere fremtid gjennom utbygging av fornybar energi, men på den andre siden genereres betydelige mengder avfall som er vanskelig å håndtere på en bærekraftig måte. For å møte denne utfordringen jobber både industrien og forskningsmiljøer aktivt med å finne løsninger. Selskaper som Gjenkraft utvikler teknologi for å gjenvinne og ombruke komposittmaterialer. Equinor samarbeider også med aktører som fokuserer på sirkulære løsninger for komposittavfall.

Energidepartementet har begynt å stille krav i prekvalifiseringskriteriene for havvindprosjekter som Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, der søkerne må presentere planer for avfallshåndtering, materialgjenvinning og ombruk. Dette er et viktig steg i riktig retning, men det understrekes at det er behov for en mer helhetlig og bindende tilnærming. Utviklingen av større turbiner, som neste generasjons rotorer med en diameter på 310 meter, vil føre til økte mengder avfall i fremtiden. I tillegg til stål, betong og aluminium, inneholder turbinene også sjeldne jordmetaller som er kritiske for energiomstillingen. Kina har en stor andel av disse metallene, noe som reiser spørsmål om forsyningssikkerhet.

Spørsmålet er hvordan vi skal sikre ressurstilgangen, håndtere avfallet på en bærekraftig måte og samtidig utnytte fordelene med vindkraft. Utfordringene er mange, men det er også muligheter for innovasjon og utvikling av nye sirkulære løsninger som kan bidra til en mer bærekraftig fremtid for vindkraftbransjen. Det er avgjørende å handle raskt for å unngå at vi gjentar fortidens feil og skaper nye miljøproblemer i jakten på en grønnere fremtid.





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vindkraft Turbinblader Avfallshåndtering Sirkulær Økonomi Gjenvinning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Streikefare i industrien: Tusenvis kan bli tatt ut i streikFellesforbundet og Norsk Industri forhandler om en ny tariffavtale. Blir de ikke enige, kan over 33 000 industriarbeidere bli tatt ut i streik. Flere bedrifter, inkludert Aker Solutions, Kongsberg Automotive, Kongsberg Maritime og Aibel kan bli rammet. Ansatte ved Andresen Karosseri har allerede streiket i tre uker.

Read more »

Når gamle havvindparker avvikles, oppstår tusenvis av tonn nytt avfallNærmere 20.000 turbinblader fra Europas havvindparker kan bli gravd ned eller brent mot år 2040. Gode løsninger for å behandle dem bærekraftig, finnes ikke.

Read more »

Når gamle havvindparker avvikles, oppstår tusenvis av tonn nytt avfallNærmere 20.000 turbinblader fra Europas havvindparker kan bli gravd ned eller brent mot år 2040. Gode løsninger for å behandle dem bærekraftig, finnes ikke.

Read more »

Når gamle havvindparker avvikles, oppstår tusenvis av tonn nytt avfallNærmere 20.000 turbinblader fra Europas havvindparker kan bli gravd ned eller brent mot år 2040. Gode løsninger for å behandle dem bærekraftig, finnes ikke.

Read more »

Når gamle havvindparker avvikles, oppstår tusenvis av tonn nytt avfallNærmere 20.000 turbinblader fra Europas havvindparker kan bli gravd ned eller brent mot år 2040. Gode løsninger for å behandle dem bærekraftig, finnes ikke.

Read more »

Når gamle havvindparker avvikles, oppstår tusenvis av tonn nytt avfallNærmere 20.000 turbinblader fra Europas havvindparker kan bli gravd ned eller brent mot år 2040. Gode løsninger for å behandle dem bærekraftig, finnes ikke.

Read more »