Turnéteatret i Trøndelag satser på to klassiske fortellinger i høst.

Turnéteatret i Trøndelag presenterer to klassiske fortellinger i høst: Karius og Baktus og En mann ved navn Ove. Forestillingene er basert på kjente tekster og lover å bringe publikum med inn i livet til de to hovedfigurene.

Verald: Turnéteatret i Trøndelag satser i høst på to klassiske fortellinger. Først ut på vegen er Thorbjørn Egners kjente fortelling Karius og Baktus, som er en virkelig klassiker som binder generasjoner sammen.

Turnéteatret lover en helstøpt forestilling med storslagne kulisser, et lekent teateruttrykk og velkjente sanger på trøndersk. I rollene som Karius og Baktus møter vi teaterets egne Tore B. Granås i tospann med Anita T. Eriksen. Høstens andre forestilling blir En mann ved navn Ove, som baserer seg på Fredrik Backmans internasjonale bestselger med samme navn.

Rollen som Ove er en gave til en skuespiller av Paul-Ottar Haga sin kaliber, og fortellingen er en perle vi virkelig gleder oss til å dele med publikum. Historien om Ove tar publikum med inn i livet til den sta, ordentlige og tilsynelatende gretne Ove, som er en viktig påminnelse om at mennesker sjelden er slik de først virker.

Det er en varm og nær historie, som også har et budskap jeg tror det er viktig at vi minner oss selv på: Vi mennesker trenger å bety noe for andre, vi trenger å høre til. Turnéteatret har fått en økning på statsbudsjettet, og de to forestillingene skal ut til teaterets 21 faste spillesteder i hele Trøndelag





