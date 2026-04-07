Turnuslege anklaget for seksuelle overgrep: Unge kvinner forteller om traumatiske opplevelser

Flere unge kvinner anklager en turnuslege for seksuelle overgrep under undersøkelser. Hendelsene har ført til alvorlige psykiske konsekvenser for ofrene. Saken avdekker svikt i helsevesenets tilsyn og behovet for strengere kontroll.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Randi er 16 år sommeren 2009, og hun oppsøker den nye turnuslegen på Osterøy på grunn av øreverk. Legen, som nylig har fått norsk autorisasjon, virker tilsynelatende dyktig. Randi husker senere de store hendene best. Etter den vanlige undersøkelsen av ørene, ber legen henne om å legge seg på undersøkelsesbenken. Randi synes det er uvanlig, men følger instruksene.

Det som skjer etterpå, skal hjemsøke henne i mareritt og fylle henne med skam og legeangst i mange år. Hendelsen påvirker hennes tillit til andre og gjør kroppskontakt vanskelig, så mye at hun ikke klarer å amme sitt eget barn. Ifølge Randi følte hun legens hånd bevege seg ned mot underlivet. Plutselig følte hun fingrene hans inni seg. Han tok også på brystene hennes. Hun plages i ettertid av at hun ikke klarte å reagere der og da. Legen har hele tiden benektet enhver seksuell motivasjon for undersøkelsene. Han hevder at han undersøkte magen, området over urinblæren og lysken på grunn av magesmerter. Han nekter å ha fingret henne i skjeden. Etter hendelsen utviklet Randi spiseforstyrrelser og gikk ned 15 kilo i løpet av en måned. Hun ble akuttinnlagt på Haukeland universitetssykehus. Sykehusmiljøet ble vanskelig, og synet av en hvit frakk gjorde henne uvel. Etter hvert møtte hun en lege som hun følte seg trygg nok til å fortelle om hendelsen. Dette førte til en politianmeldelse av turnuslegen på Osterøy. Det Randi ikke visste var at tre andre unge kvinner allerede hadde varslet om den samme legen. VG har det siste året jobbet med prosjektet «Bad Practice» i samarbeid med over 50 andre medier i verden. De har avslørt hvordan leger som har blitt avskiltet for alvorlige forhold i ett land, kunne jobbe videre i andre land. Statens Helsetilsyn beklaget alvorlig svikt også i Norge. Nå undersøkes det nærmere hva som skal til for at leger som er blitt vurdert som uegnet til å utøve yrket og fratatt sin autorisasjon, får den tilbake etter noen år og igjen kan jobbe med pasienter. «Tre forskjellige pasienter opplyser om ulike hendelser som vi vil karakterisere som seksuelle antastelser/overgrep», skriver Helsetilsynet i Hordaland 29. september 2009, og anmoder Statens helsetilsyn om å vurdere suspensjon av legen. Deres konklusjon er at «turnuslegen misbrukte sin stilling til å utføre seksuelle antastelser/overgrep overfor pasienter». Etter Randis anmeldelse, meldte enda en ung kvinne fra om overgrep fra legen. I april 2010 ble legen fratatt sin autorisasjon. Begrunnelsen fra Statens Helsetilsyn var klar: «Vi har ingen grunn til å tro at kvinnenes opplevelse ikke er reell». Og: «Vi har kommet til at du har hatt seksuelle motiver for å foreta undersøkelsene». Rebekka var en av de som hadde varslet. Også hun var 16 år og oppsøkte legekontoret for å få legeerklæring til sin første sommerjobb på det lokale ørretrøkeriet. Rebekka synes legen virket hyggelig og alt virket normalt i starten av undersøkelsen. Da han skulle lytte på pusten, kjente hun plutselig hånden hans rundt brystet. Hun syntes det var ubehagelig, men forsøkte å tenke at han kanskje ville kjenne etter klumper. Han ba henne legge seg ned på benken og begynte å kjenne på magen hennes, før hånden beveget seg nedover og inn i trusen hennes. VG har forsøkt å få en kommentar fra legen til denne saken. Han ønsker ikke å uttale seg. Legen benektet i rettssaken at han hadde hånden i trusen, men forklarte at han sjekket lyskene hennes. Rebekka forteller: – Jeg satte meg opp og skjøv ham vekk. Det er jo vanlig å gå i freeze når noe slikt skjer, men det var som om kroppen selv sa fra. Legen førte ikke journal over noen gynekologisk undersøkelse. Han har senere forklart at det dreide seg om en kommunikasjonssvikt. Rebekka forteller at noe endret seg i henne etter legetimen. Hun hadde tidligere i livet slitt med panikkangst. Disse hendelsene illustrerer alvorlige konsekvenser av tillitsbrudd og misbruk av makt i helsevesenet. Både Randis og Rebekkas historier viser hvordan seksuelle overgrep kan føre til langvarige psykiske problemer og store vanskeligheter i livet. Beklageligvis har det blitt avdekket flere tilfeller av misbruk av leger som utnytter sin posisjon til å skade pasienter. Dette understreker behovet for strengere kontroll og tilsyn i helsevesenet for å sikre pasientenes sikkerhet og tillit





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Liten jente drept i Brooklyn: Politiet pågriper flere mistenkteEn syv måneder gammel jente ble drept i Williamsburg, Brooklyn, og politiet har pågrepet flere mistenkte i saken. Hendelsen har ført til sorg i lokalsamfunnet og en debatt om vold.

Read more »

Kutt i drivstoffavgifter: Pris tilsvarer flere omstridte StortingsforslagPrisen for å kutte i drivstoffavgiftene tilsvarer kostnadene for flere omstridte forslag i Stortinget, ifølge beregninger. Kritikere reagerer sterkt på vedtaket.

Read more »

Avgiftskutt på drivstoff: Pris tilsvarer flere omstridte forslagStortinget vedtok et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene. Kostnaden tilsvarer andre forslag som nasjonalt månedskort, tannhelsereform eller gratis barnehage. Debatten går om pengebruk, nødvendighet og implementering.

Read more »

«Dave» påvirker flytrafikken – flere avganger innstiltEkstremværet nærmer seg Norge med stormskritt. Stormvarselet har ført til problemer i flytrafikken.

Read more »

Flere unge velger å få barn tidlig: – Jeg har mest overskudd nåUnge mødre deler sine erfaringer om å få barn i 20-årene, og hvorfor de valgte å bli gravide tidlig. Statistikker viser en økning i gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende, men noen velger å gå mot strømmen.

Read more »

16-åring anmeldte turnuslege for seksuelle overgrepRandi, 16 år gammel, anmeldte turnuslegen på Osterøy for seksuelle overgrep. Hendelsen førte til traumer og spiseforstyrrelser. Tre andre kvinner hadde tidligere varslet om samme lege.

Read more »