Tusener demonstrerte i Belfast etter brutal knivangrep og rasisme-opprørt

En brutal knivangrep i Belfast har lei til to netter med uro og en stor motdemonstrasjon mot rasisme. Videoen av angrepet har skapt voldsomme reaksjoner, og en sudansk mann er siktet for drapforsøk. Offeret er fortsatt kritisk syk.

Flere tusen demonstrerte i Belfast lørdag etter at et grymma knivangrep førte til uro i den nordirske hovedstaden. En motdemonstrasjon ble arrangert av gruppen Unity Against Racism som svar på opptøyer som fulgte et brutalt knivangrep i byen tidligere på uken.

Demonstranterne bar skilt med budskap som Hat er den eneste trusselen i våre gater og Belfast står sammen mot rasisme. Mandag fant et alvorlig knivangrep sted, og en video som raskt spredte seg på sosiale plattformer viser en mann som sitter bredbeint over et offer og stikker ham gjentatte ganger. Videoen har utløst sterke reaksjoner og to netter med pågående uro.

En sudansk mann i 30-årene er siktet for drapforsøk, og ofret, en mann i 40-årene, er fortsatt innlagt på sykehus med alvorlige skader. Han har mistet et øye og lidt dype stikkskader i hodet, ansiktet og ryggen. Hilary Hunter, 63 år, deltok på motdemonstrasjonen og uttrykte sin forferdelse over hendelsene. Alle er her for å vise at de som har forårsaket denne uroligheten, ikke representerer oss, sa hun.

Begivenheten har også ført til at Skjervø uttrykte beklagelse for feilinformasjon om en bachelorgrad





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Belfast Knivangrep Demonstrasjon Rasisme Unity Against Racism

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